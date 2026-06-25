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Washington.- Estados Unidos está desplegando equipos de búsqueda y de rescate en Venezuela tras los dos potentes terremotos que azotaron el país el miércoles, anunció el secretario de Estado, Marco Rubio.
"Tuve la oportunidad de hablar esta mañana con Delcy Rodríguez, la presidenta interina. Ya estamos desplegando equipos de búsqueda y rescate del condado de Fairfax, Virginia, y de Los Ángeles", declaró a la prensa durante una visita oficial a Baréin.
Añadió que su país ofrecerá una respuesta "integral" para ayudar a Venezuela a afrontar las consecuencias de los terremotos. "Será importante, rápida y eficaz", dijo.
El jefe de la diplomacia estadounidense aseveró que "el Departamento de Guerra va a tener que desempeñar un papel logístico, un gran papel logístico aquí porque tienen la capacidad de aterrizar en lugares desafiantes en este momento".
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Apuntó que "la necesidad inmediata" pasa por la búsqueda de personas atrapadas en los escombros, dado que se derrumbaron muchos edificios.
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En una fase posterior, una vez se haya podido hacer un balance completo de los daños, Estados Unidos estudiará cómo ayudar a restaurar la red de infraestructuras y telecomunicaciones del país, explicó Rubio.
El Caribe venezolano fue sacudido por dos fuertes terremotos con apenas 39 segundos de diferencia, de magnitud 7.2 y 7.5, respectivamente.
Según el reporte más reciente ofrecido por la presidenta interina la madrugada de este jueves, al menos 164 personas han muerto y otras 971 resultaron heridas.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien mantiene una estrecha relación con Caracas desde la captura de Nicolás Maduro, anunció el miércoles que instruyó a las agencias de su gobierno a que actuaran "con rapidez" para ayudar a Venezuela porque, dijo, los terremotos dejaron "un número devastador de muertos".
Delcy Rodríguez declaró el estado de emergencia luego de los dos terremotos de magnitud 7.5 y 7.2. El sismo más fuerte de Venezuela desde 1900 destruyó edificios cerca de la capital. *Con información de AFP
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