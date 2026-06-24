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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró este miércoles el estado de emergencia luego de los dos terremotos de magnitud 7.5 y 7.2 ocurridos en una zona del centro del país que causaron daños materiales aún sin cuantificar y de los que no se ha reportado por ahora una cifra de heridos o fallecidos.
En una alocución transmitida por los medios oficiales, Rodríguez señaló que el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, fue cerrado por sufrir "graves daños a su infraestructura".
La mandataria encargada dijo que se suspenden clases.
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Varios edificios de Caracas se derrumbaron a raíz de los sismos. Decenas de rescatistas trabajaban entre los escombros para buscar posibles víctimas y sobrevivientes.
"Se han registrado 20 réplicas, es un hecho de graves consecuencias, (...) hay estados particularmente afectados", indicó Rodríguez. Añadió que los estados más afectados son Miranda y La Guaira, pero también hay afectaciones en Aragua, Carabobo y Falcón.
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Rodríguez llamó a "mantener la unión para poder salvar vidas".
Rodríguez reconoció afectación de servicios públicos y dijo que se desconectó el servicio de gas doméstico.
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También externó condolencias a familiares "de quienes han perdido la vida", pero no dio cifras.
Además, dijo que se activó el Estado Mayor, compuesto por el vicepresidente sectorial, Diosdado Cabello; el vicepresidente de Servicios y Obras Públicas, Juan José Ramírez; el vicepresidente del área social, Héctor Rodríguez; el vicepresidente de Economía, Calixto Ortega, para "atender y empezar a canalizar la situación generada por estos dos sismos".
Rodríguez designó como autoridad única del Estado Mayor para la contingencia al Mayor General de la Guardia Nacional Bolivariana, Sulbarán Quintero
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