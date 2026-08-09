Temoaya, Estado de México.- Autoridades federales y estatales participan en la siembra de 4 mil arbolitos en la región de La Cañada de este municipio mexiquense.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez (Morena) acompañada de la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez Velázquez, así como miembros del gabinete estatal plantan estos arbolitos.

Este acción se contempla en la Jornada Nacional de Reforestación a la que se suman los 125 municipios mexiquenses que se han sumado a la convocatoria de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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