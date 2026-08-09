La diputada local de Morena, Elizabeth Mateos, propuso una iniciativa de iniciativas para que la estafa conocida como ‘romance’ sea considerada como una nueva forma de violencia hacia las mujeres.

La propuesta busca reformar los artículos 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el 343 Bis del Código Penal Federal para que este tipo de estafa sea catalogada como violencia patrimonial y económica contra las mujeres.

“Se considerará este tipo de violencia cuando el agresor, a través de manipulación afectiva, engaño o abuso emocional, induzca a la víctima a contraer deudas, solicitar préstamos, ceder bienes o entregar recursos económicos, ya sea en beneficio de este o en favor de un tercero, ocasionando con ello un menoscabo en su estabilidad financiera y patrimonial”, señala la propuesta.

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En su iniciativa, la legisladora de Morena explica que esta práctica ocurre cuando una persona establece un vínculo sentimental para ganarse la confianza de una mujer, para después utilizar el engaño emocional y así conseguir beneficios económicos.

Consideró que este problema no debe analizarse solamente como un fraude económico, debido a que el vínculo afectivo es utilizado como mecanismo para conseguir los recursos de las víctimas.

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“Dado que este fenómeno representa una modalidad específica de violencia económica y patrimonial, resulta necesario su reconocimiento expreso en el marco jurídico, con el propósito de brindar mayor protección a las mujeres, prevenir este tipo de engaños y establecer sanciones proporcionales al daño causado”, detalló.

En la exposición de motivos de su iniciativa, señala que existen vacíos legales que dificultan la atención de estos casos, pues las entregas de dinero pueden aparentar ser decisiones voluntarias de las mujeres, cuando en realidad se producen después de un proceso de manipulación emocional.

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“Con esta reforma, se busca cerrar vacíos legales que permiten a los agresores aprovecharse de la confianza, el afecto y la vulnerabilidad emocional de las mujeres para despojarlas de su estabilidad financiera, dejándolas con deudas impagables y en una situación de dependencia económica”, puntualizó.

mahc/LL