Nextlalpan, Méx.— “Aquí hay muchas moscas, vengan a ayudarme aquí”, dice Carmen Zamora, representante de la Colectiva Feminista Ehécatl. La presencia de este insecto le hace pensar que dentro de esas bolsas podrían encontrar restos humanos. Sin embargo, es una falsa alarma, pues al abrir los plásticos sólo encuentran desperdicios de comida que fueron arrojados al Gran Canal.

Mientras las madres buscadoras meten las manos entre los desechos, un olor fétido brota, pero no detiene las labores. Antes se saludan y se dicen “hermanas”. Conviven, toman agua debajo de una carpa junto con representantes de la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México y células de búsqueda de municipios como Ecatepec y Nextlalpan.

Ante el gobierno federal gestionaron una máquina llamada draga, que tiene un brazo largo y una pluma giroscópica con canasta para poder sacar los montones de basura del Gran Canal, y una vez extraídos los residuos sólidos, se colocan sobre el bordo situado a la altura de la comunidad de Los Aguiluchos, en el municipio mexiquense de Nextlalpan.

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Las madres buscadoras se concentran en este punto debido a la localización de seis cuerpos y decenas de restos óseos, de noviembre de 2025 a julio de 2026.

“Las desapariciones no existen solamente en fosas clandestinas a pie tierra. Los criminales se han perfeccionado, hubo un momento en el que eran en casas abandonadas donde encontraban cuerpos y ahorita es esto. Aprovechan la basura, que no hay cámaras y que nadie viene a reclamar. No hay nada, a pesar de que a un lado está el Circuito Exterior Mexiquense donde existe policía estatal que, supuestamente, está vigilando”, señala Carmen Zamora en entrevista con EL UNIVERSAL.

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La basura que es sacada por la draga es examinada bolsa por bolsa y para ello es necesario que se metan entre los montones de basura y quiten de su camino botes de PET, troncos, tubos de PVC, llantas, prendas de ropa, zapatos y demás residuos. Todo con la finalidad de localizar algún indicio que permita el hallazgo de alguna persona desaparecida.

Ellas usaron trajes y guantes de látex, otros sólo con pantalón de mezclilla, botas, guantes tipo electricista y palas, todo comprado con sus recursos.

Carmen Zamora menciona que las jornadas suelen ser cansadas, y más cuando no reciben apoyo gubernamental.

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Recuento

En noviembre de 2025, en este sitio fue localizado sin vida el sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, quien oficiaba misas en Tultepec, y tras reunirse con una mujer y un hombre, fue agredido con un arma punzocortante.

El 4 de diciembre del año pasado fue hallado el cuerpo del maestro de primaria Olaff Pedraza Vargas. El cadáver de una mujer de nacionalidad venezolana de identidad reservada y tres cuerpos más, aún sin identificar, se encontraron en mayo de este año.

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La representante de la Colectiva Feminista Ehécatl dice que entre el 5 y el 15 de mayo se encontraron cuatro cuerpos, tres hombres y una mujer [venezolana]; en julio tuvieron el hallazgo de restos que fueron una pelvis y un cráneo.

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“La muchacha venezolana no estaba embolsada. Su cuerpo estaba boca abajo atorado a la orilla del canal y tenía signos de violencia en el cuello. El otro cuerpo fue a la orilla y fue una ejecución. Tenía disparos y los otros dos no. Pero del cuerpo que encontramos le faltaba la cabeza y los brazos, estaba desarticulado, tenía dos piernas a la mitad. Y el cráneo que encontramos puede pertenecer al cuerpo que encontramos porque traía todavía un poco de piel y cabello”, relata.

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“Es tan deficiente la fiscalía del Estado de México y los médicos forenses. Nosotros hemos encontrado varias familias por los videos que hacemos de las ropas que traen los restos humanos que hemos localizado. Me siento decepcionada y enojada porque nos están dejando solas”, afirma.

La colectiva de madres buscadoras realiza sus actividades en múltiples sitios del Estado de México. Sin embargo, concentraron esfuerzos en el Gran Canal de nueva cuenta a raíz del caso de la niña Mariana Valentina de 11 años, quien cayó al agua en mayo pasado luego de estar jugando cerca de esa zona.

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“El gobierno al inicio se interesa, pero después deja de interesarse. Hemos encontrado cuerpos”, señala Carmen mientras recibe a los padres de Juan José Aguilar Sánchez, un joven de 24 años visto por última vez en San Pablo de las Salinas, Tultitlán, el 27 de junio de 2026.

Ambos decidieron unirse a la búsqueda en el Gran Canal porque algunas personas le refirieron haber visto que le “dieron un levantón” a su hijo y cree que, si ocurrió algo malo, pudieron aventarlo al Gran Canal por la cercanía con San Pablo de las Salinas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que del 1 de enero de 2005 al 31 de marzo de 2026 recibió 70 mil 139 reportes de personas desaparecidas.

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“De 100% del total de reportes de personas desaparecidas, 2.49% fueron localizadas sin vida y víctimas de algún delito como homicidio doloso, feminicidio, secuestro, privación de la libertad, violencia de género o trata de personas”, informó la fiscalía a este diario.

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