El Clásico Joven sólo tuvo una protagonista. Poco más de dos años después, el América Femenil regresó al Estadio Banorte, antes Azteca, para sellar una goleada histórica (10-0) que sepultó a Cruz Azul ante la mirada de 17 mil 572 aficionados.

Antes de regresar al Coloso de Santa Úrsula para la Jornada 2 del Apertura 2026, Nancy Antonio lo advirtió: “No nos conformamos con estos campeonatos”.

Aún con las imágenes de su histórico triplete en las pantallas del inmueble capitalino, las Águilas reafirmaron su hambre por apoderarse de más títulos.

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Tras darle un cabezazo al balón, la mediocampista Gabriela García (4’) corrió para celebrar el primer gol de las azulcremas. Exactamente dos años, dos meses y quince días después de la última vez que jugaron un partido en su casa para, posteriormente, mudarse al Estadio Ciudad de Los Deportes por las remodelaciones para la Copa del Mundo de 2026.

A lo lejos, el cielo se nubló. Sin embargo, la verdadera lluvia de goles sucedió en la cancha. La capitana Scarlett Camberos (12’) amplió la ventaja del América Femenil, seguida por Geyse Da Silva (38’, 62’) y Kimberly Rodríguez (45’+1’).

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Cruz Azul quiso intentarlo por la banda izquierda, sin mayor éxito. A la guardameta Melany Villeda no le quedó nada más que llevarse las manos al rostro, después de que Montserrat Saldívar anotó un doblete (48’, 51’) que cavó aún más la tumba celeste. A lo lejos, el recinto azulcrema coreó un “quiere llorar” ante la mirada frustrada de las visitantes.

En su reincorporación a las Águilas, Priscila Flor da Silva (75’, 81’) entró a la cancha para darle dos alegrías más a las azulcremas, seguida de Irene Guerrero (79’).

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Ésta fue la segunda victoria consecutiva del América Femenil en el torneo Apertura 2026, después de propinarle tres goles a Santos Laguna durante la primera fecha del torneo.

Su próxima rival será Puebla, a la espera de continuar en el camino del triunfo para proteger su corona de campeonas.

Mientras que, en contraste, Cruz Azul buscará reencontrar su juego frente al Atlante Femenil.