La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, se reunió con el Consejo Consultivo Nacional de dicho partido político con la intención de analizar la coyuntura que vive México.

En redes sociales, la lidereza morenista explicó que este Consejo reúne a mujeres y hombres cuya trayectoria, experiencia y pensamiento han enriquecido la vida pública del país.

“Su reflexión es fundamental para nuestro movimiento: nos ayuda a mirar más allá de la coyuntura, anticipar los retos y mantener siempre el rumbo, basado en nuestros principios y nuestras causas”, afirmó.

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“Seguimos fortaleciendo con convicción nuestro Proyecto de Nación con unidad, organización”, agregó.

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