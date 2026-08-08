A 24 horas de asumir el cargo, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, reportó los primeros resultados de la Fuerza Pública durante su gobierno. El Ejército Nacional confirmó la captura, en Guamal, Meta, del segundo cabecilla de los llamados Comandos de Frontera, integrante de la Estructura 48.

El capturado, identificado como Héctor Bastidas Bravo "Boni" o "Bonito", fue localizado por unidades del Gaula Militar Meta, en una operación que se desarrolló a partir de labores de inteligencia y en cumplimiento de una orden judicial.

De acuerdo con el gobierno colombiano, esta captura hace parte de las operaciones que adelantan las Fuerzas Militares contra las estructuras armadas que operan en diferentes regiones del país.

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El mandatario federal indicó que dicho resultado marca el comienzo de las acciones de su administración en materia de seguridad y afirmó: “A los delincuentes se les acabó la impunidad. La autoridad del Estado se respeta”.

¿Quién es el "Bonito"?

Además, el gobierno de Colombia señaló que su operación busca avanzar en la recuperación de la seguridad en las zonas donde tienen presencia las estructuras armadas ilegales.

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"Boni" o "Bonito" nació el 13 de mayo de 1975 y llevaría cerca de 20 años en organizaciones armadas. Entre sus antecedentes aparece como fundador del GDO ‘La Constru’, en Putumayo, y como segundo cabecilla de la Segunda Marquetalia. Su área de influencia habría comprendido veredas de los municipios de Ipiales, en Nariño, y Valle del Guamuez, en Putumayo, además de sectores de Sucumbíos, en Ecuador. La ficha menciona, entre otros puntos, Sucumbíos, El Empalme, La Libertad, Santa Lucía, San José de los Pinos, Rancherías, Limoncito, El Ají, Puerto Bello y Los Olivos.

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En cuanto a sus antecedentes judiciales, la información lo relaciona con procesos por homicidio agravado y tentativa de homicidio, así como por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Asimismo, figura relacionado con conductas asociadas con armas de uso restringido y explosivos.

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La ficha de inteligencia le atribuye participación en diferentes hechos. En 2013 aparece señalado como presunto responsable del asesinato de la gerente del Banco Agrario de Colombia en Valle del Guamuez, Putumayo. Para 2014, las autoridades lo relacionan con parte de los homicidios y hechos criminales registrados en dicho departamento.

En 2020, según el documento, habría asumido labores de control de economías ilícitas mediante extorsiones a ganaderos y comerciantes en San Vicente del Caguán y Puerto Rico, en Caquetá, y Algeciras, en Huila. Un año después, aparece señalado por el presunto reclutamiento de personas en Tolima para ejercer control sobre corredores de movilidad entre Huila, Tolima y Caquetá.

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La ficha también lo relaciona con la incineración, el 30 de marzo de 2024, de un vehículo de transporte público de la empresa Ruta W65, en San Vicente del Caguán, Caquetá.

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