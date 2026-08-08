Un espectáculo único está a punto de suceder en el espacio exterior, se trata de un eclipse solar total que opacará la luz en el cielo durante pocos minutos, cautivando a los amantes de los astros el próximo 12 de agosto.

Se trata de uno de los acontecimientos astronómicos más esperados del año, cuyos detalles han generado decenas de dudas entre los curiosos que desean observar este espectáculo de la naturaleza.

Durante el evento, la Luna se interpondrá entre el Sol y la Tierra, bloqueando por completo la luz solar, provocando que se proyecte su sombra sobre una franja muy específica del planeta, oscureciendo el día como si fuera de noche.

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Este Eclipse cautivará a millones este mes de agosto. Foto: Creada con IA

¿A qué hora será el eclipse solar el 12 de agosto?

Según datos revelados, la hora exacta del punto máximo de visibilidad del fenómeno astronómico será a las 17:45 GMT (11:45 hora del centro de México).

Asimismo, hasta el momento se pronostica que el Sol permanecerá completamente eclipsado cerca de 2 minutos, mientras que la duración total del evento será de alrededor de 4 horas y 20 minutos, iniciando su fase parcial a las 15:34 GMT y finalizará a las 19:57 GMT.

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Fases de un eclipse solar total. Foto: Gabriel Pano | El Universal

¿El eclipse solar podrá verse desde México?

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), el eclipse solar NO será visible en México. Únicamente podrá verse en España, Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico y una parte de Portugal.

No obstante, en ciertos lugares del hemisferio norte como algunos puntos de Estados Unidos y Canadá, además de Europa y el noroeste de África, se podrá presenciar un eclipse solar parcial.

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En el caso de México y aquellos países de Latinoamérica y el hemisferio sur que no tendrán visibilidad del fenómeno astronómico, podrán observar la transmisión en tiempo real a través de YouTube en el canal oficial de la NASA.

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