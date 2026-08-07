La salida de Luis Cárdenas de MVS se volvió tendencia en redes sociales este viernes 7 de agosto, tras 16 años de trayectoria del periodista mexicano en el medio de comunicación.

El mensaje de despedida que dirigió a la audiencia del noticiero matutino "Primera Emisión", programa de radio que lideró durante 10 años se volvió viral al asegurar "Nadie pidió mi cabeza. Nadie ofreció mi cabeza en bandeja de plata".

La despedida del locutor con la voz entrecortada, provocó decenas de reacciones en plataformas digitales. Sin embargo destacó la respuesta del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien le hizo una singular propuesta de trabajo.

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De esta empresa me llevo muchos aprendizajes; aquí aprendí a corregir, a seguir y a no tener miedo de experimentar



🔴 Hoy cierro esta etapa profundamente agradecido con Felipe Chao, Vicepresidente de noticias y relaciones institucionales de MVS



Gracias por ser mi guía, por tu… pic.twitter.com/PECCSS6ZbY — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) August 7, 2026

Salinas Pliego reacciona a la salida de Luis Cárdenas de MVS

Tras generar una serie de rumores alrededor de su salida, el periodista mencionó “En esta casa que me duele mucho dejar, he tenido un privilegio extraordinario. He sido siempre libre... Yo aquí en MVS jamás recibí una instrucción para dejar de ser libre".

Ante ello, el dueño de TV Azteca le propuso integrarse a su televisora por medio de un tuit que rápidamente se viralizó en ‘X’: “Mi estimado Luis Cárdenas, te invito a trabajar en Azteca. ¿Le entras?”.

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Cabe mencionar que la propuesta de Salinas capturó el ojo mediático, pues la empresa del millonario se encuentra en controversia por mantener un adeudo en Estados Unidos de 219 millones de dólares.

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Mi estimado @LuisCardenasMx, te invito a trabajar a @Azteca. ¿Le entras? https://t.co/4AJGfdIH4w — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) August 7, 2026

Luis Cárdenas responde propuesta de Salinas Pliego

Tras el revuelo generado por la propuesta del empresario, el periodista respondió a Salinas Pliego agradeciendo la invitación para formar parte de TV Azteca: “Gracias, estimado Ricardo Salinas, por la muy generosa invitación”.

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Asimismo, Cárdenas dejó abierta la posibilidad de colaborar en la televisora al mencionar: “Lo valoro mucho, especialmente cuando se trata de defender la libertad sin cortapisas en estos tiempos tan oscuros para la democracia. Si te parece, hablamos pronto”.

Gracias, estimado @RicardoBSalinas, por la muy generosa invitación.



Lo valoro mucho, especialmente cuando se trata de defender la libertad sin cortapisas en estos tiempos tan oscuros para la democracia.



Si te parece, hablamos pronto.



Un gran abrazo. https://t.co/nx2JXiUGtx — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) August 7, 2026

*Con información de Miriam de Santos

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