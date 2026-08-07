El abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella juró este viernes como presidente de Colombia para el periodo 2026-2030, en una ceremonia de investidura celebrada en un auditorio universitario de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca (suroeste).

"Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia", dijo De la Espriella al jurar ante el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, quien acto seguido le impuso la banda presidencial.

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, llega junto a su familia a la ceremonia de investidura (07/08/2026). Foto: EFE

Acompañado por Ana Lucía Pineda, nueva primera dama de Colombia, y sus hijos, Abelardo De La Espriella ingresó a la ceremonia de posesión.

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Más tarde, De la Espriella salió de la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali mientras representantes de varias religiones hacían oraciones por el éxito de su mandato y por el futuro de Colombia ante los invitados nacionales e internacionales.

Los expresidentes Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque llegaron a la ceremonia. Como parte de los invitados internacionales que asisten al acto de posesión presidencial, se encuentra el rey Felipe VI de España.

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El rey de España, Felipe VI, participa como invitado internacional en la toma de posesión de Abelardo de la Espriella en Colombia (07/08/2026). Foto: EFE

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, y su esposa, Leticia Ocampos, se encuentran en la ceremonia. El mandatario de Argentina, Javier Milei, también asiste. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, también acompaña en el evento. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, también se encuentra en la Arena de la Universidad Santiago de Cali.

EU felicita a De la Espriella

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, felicitó este viernes a De la Espriella por su investidura como nuevo presidente de Colombia y afirmó que la administración de Donald Trump espera "trabajar estrechamente" con su gobierno.

En un mensaje publicado en redes sociales, Landau dijo que quedó "impresionado" por la decisión de De la Espriella de jurar el cargo en Cali, en lugar de Bogotá, como "una señal de su compromiso por descentralizar el país y enfocarse en el desarrollo regional".

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"Estados Unidos espera trabajar estrechamente con el nuevo Gobierno colombiano para el beneficio de ambos pueblos. ¡Viva Colombia! ¡Viva Estados Unidos!", escribió.

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La delegación de Trump a la investidura del nuevo presidente colombiano estuvo encabezada por el fiscal general adjunto, Todd Blanche, y contó con funcionarios de la Casa Blanca y de los departamentos de Estado, Justicia y Defensa, así como de la Agencia Antidrogas (DEA).

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