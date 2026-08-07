Ayer por la noche, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) compartió una tarjeta informativa en redes sociales donde confirmó que hubo una sustracción de información sensible, y señaló que, debido al incidente, se levantó una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR).

“Las acciones de revisión y análisis realizadas permitieron determinar que no existen indicios de una vulneración a los sistemas institucionales. En cambio, se detectó actividad irregular asociada al uso de una cuenta con privilegios de administrador desde la cual se obtuvo evidencia de la presunta extracción de forma indebida”, se lee en la tarjeta.

La información acerca de la sustracción de datos fue dada a conocer desde el miércoles por el periodista Ignacio Gómez Villaseñor, quien detalló que se trató de un hackeo de mil 300 documentos con información privada de estudiantes becados, entre ellos actas de nacimiento, comprobantes de domicilio y, lo grave, estados de cuenta bancarios.

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Gómez Villaseñor detalló que el grupo detrás del robo cibernético se trató de BlackHexBrotherHoo, conformado por hackers y que no es la primera vez que realizan sustracción de información.

Los documentos estuvieron disponibles para descarga en una cuenta de Telegram ligada al grupo de hackers, misma que podía ser descargada de forma libre. La cuenta fue deshabilitada horas después de que Gómez Villaseñor informó de los hechos en sus redes sociales.

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La versión oficial de los hechos del INAH no detalla qué tipo de información fue filtrada, ni cuántos estudiantes se vieron afectados por el robo de documentos.

“El INAH mantendrá comunicada a la comunidad estudiantil sobre los avances de la investigación”, detalló la institución.

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