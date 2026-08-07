Una carambola entre un tráiler, un taxi de la ruta Chemax y un automóvil particular movilizó a los cuerpos de emergencia sobre la carretera Tikuch–Chemax, en el oriente de Yucatán.

Al lugar acudieron paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria a los ocupantes de los vehículos involucrados.

Los primeros reportes indican que el accidente dejó varias personas lesionadas, aunque no se reportaron víctimas mortales.

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Algunos de los lesionados fueron trasladados a un hospital para recibir una valoración médica más completa y descartar lesiones de mayor gravedad.

Elementos de las corporaciones policiacas acordonaron y abanderaron el sitio del accidente para prevenir nuevos percances y facilitar las labores de los equipos de emergencia.

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Mientras tanto, las autoridades realizaron las diligencias para determinar las causas del choque y deslindar responsabilidades.

vr/bmc