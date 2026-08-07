El gobernador de Nuevo León, Samuel García, entregó 25 nuevas unidades de transporte público de la Ruta 160 Remanente Guadalupe-Apodaca.

Dicha entrega fue celebrada en el estacionamiento de la Expo Feria Guadalupe el pasado 6 de agosto y contó con la presencia del alcalde del muncipio de Guadalupe, Héctor García.

El mandatario estatal comentó que la renovación de esta flota, llevada a cabo a lo largo de tres años, es notorio en las calles y en las calificaciones de indicadores locales.

Entrega de 25 nuevas unidades de la Ruta 160 Remanente Guadalupe-Apodaca. Foto: Gobierno de Nuevo León

Entrega de 25 nuevas unidades de la Ruta 160 Remanente Guadalupe-Apodaca. Foto: Gobierno de Nuevo León

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"Ya estamos en verde con 72 por ciento. El indicador de la Uni (UANL) es que ha mejorado muchísimo el servicio y que casi el 92 por ciento o más ya tienen climas prendidos", dijo.

Destacó que las unidades, con las cuales se espera beneficiar a más de 164 mil 160 usuarias y usuarios de los municipios de Apodaca y Guadalupe, cuentan con aire acondicionado, internet y GPS.

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Además, el gobierno nuevoleonés busca reducir los tiempos de espera, aumentar la capacidad de traslado y mejorar la conectividad. García resaltó que este último servicio posee la mejor calificación en materia de seguridad ante la presencia de la División Metropolitana de Fuerza Civil, que logró la baja del 90 por ciento de los crímenes cometidos en el transporte público.

Entrega de 25 nuevas unidades de la Ruta 160 Remanente Guadalupe-Apodaca. Foto: Gobierno de Nuevo León

Entrega de 25 nuevas unidades de la Ruta 160 Remanente Guadalupe-Apodaca. Foto: Gobierno de Nuevo León

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Durante su intervención, el director general del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey y del Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA), Abraham Vargas Molina, agregó que igualmente se atienden las rutas transversales, las cuales unen a algunos municipios.

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"El transporte público no es simplemente poner en operación los autobuses, es un trabajo de todos los días. Hacemos los ajustes día a día para prestar un mejor servicio acorde a las necesidades de la gente", declaró.

Entrega de 25 nuevas unidades de la Ruta 160 Remanente Guadalupe-Apodaca. Foto: Gobierno de Nuevo León

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