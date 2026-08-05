Con motivo del 35 aniversario del inicio de operaciones de la Línea 1 del Metro de Monterrey, el Gobierno de Nuevo León realizó la cancelación de una estampilla postal conmemorativa durante una ceremonia encabezada este miércoles por el gobernador Samuel García Sepúlveda en el Palacio de Gobierno. El acto, organizado en coordinación con el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey y Correos de México, tuvo como propósito reconocer la historia del sistema y destacar su crecimiento.

Durante el evento, el mandatario estatal afirmó que el Metro ha sido un elemento clave para la movilidad de la zona metropolitana y aseguró que su administración mantiene el compromiso de ampliar y modernizar la red de transporte público mediante la construcción de las líneas 4 y 6, con las que se busca incrementar la cobertura del servicio para miles de usuarios.

García Sepúlveda señaló que la estampilla conmemorativa representa un reconocimiento a la evolución del Metro de Monterrey desde el inicio de operaciones de la Línea 1 y sostuvo que el objetivo es consolidar un sistema de transporte público de clase mundial que contribuya a mejorar la calidad de vida de la población.

Samuel García presenta estampilla del Metro de Monterrey; conmemora 35 años de servicio. Foto: Especial.

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Durante la ceremonia también participaron autoridades del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey y del Servicio Postal Mexicano, quienes destacaron el significado histórico del aniversario y de la emisión filatélica, al considerar que preservará este acontecimiento como parte de la memoria documental del país.

“Quiero hablarles de historia. De lo que simboliza esta estampilla, que nos recuerda el inicio del Metro en la ciudad de Monterrey.

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Esta estampilla deja en claro que esta gran ciudad se animó a construir metro, no todas tienen”, expresó el Gobernador.

Asimismo, destacó que la apuesta de su gobierno es consolidar un sistema de transporte público de clase mundial que permita mejorar la calidad de vida de la población.

Samuel García presenta estampilla del Metro de Monterrey; conmemora 35 años de servicio. Foto: Especial.

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Durante el evento, realizado en el Salón Juárez del Palacio de Gobierno, el secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal Rodríguez, dio la bienvenida a las autoridades y destacó el significado de este aniversario para el sistema de transporte de Nuevo León.

“Es muy importante y muy significativo que Metrorrey cumpla 35 años prestando servicio y también muy importante que precisamente en esta administración se va a duplicar el servicio de Metro.

“Muy complacidos de que el Servicio Postal Mexicano nos apoye con este sello conmemorativo”.

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Posteriormente, la Directora General del Servicio Postal Mexicano, Violeta Abreu González, destacó el valor histórico y social de la emisión de la estampilla, la cual preservará este acontecimiento como parte de la memoria documental del país.

El Sistema de Transporte Colectivo de Metrorrey inició operaciones el 25 de abril de 1991. Foto: Especial.

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“Como en el sistema de transporte colectivo, las estampillas viajan. En ambos recorridos hay historias, proyectos cotidianos que, a pesar de las distancias, conectan”.

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Asimismo, reconoció el trabajo de quienes han hecho posible el funcionamiento del sistema de transporte durante estas tres décadas y media.

“Esta celebración es para ustedes, reconocer a las y los operadores, a quienes hacen labores de mantenimiento, de seguridad, de limpieza, a los directivos, a los técnicos, a todo el personal de administración y de atención a usuarios”.

Como acto central de la ceremonia, las autoridades realizaron la cancelación oficial de la estampilla postal, procedimiento mediante el cual el sello conmemorativo queda marcado con la fecha y lugar de emisión, convirtiéndose en una pieza de valor histórico y coleccionable.

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La Directora General del Servicio Postal Mexicano, Violeta Abreu González, destacó el valor histórico y social de la emisión de la estampilla. Foto: Especial.

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Tras la entrega de un reconocimiento al Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda y al secretario de Movilidad y Planeación Urbana, concluyó el evento con la fotografía oficial de las autoridades e invitados.

El Sistema de Transporte Colectivo de Metrorrey inició operaciones el 25 de abril de 1991.

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Actualmente cuenta con 40 estaciones distribuidas en tres líneas, una red de 40 kilómetros y una flota de 156 trenes. A la par, el Gobierno del Estado desarrolla las nuevas líneas 4 y 6, que añadirán 34 kilómetros de recorrido, 21 estaciones y una flota de trenes tipo monorriel, fortaleciendo la movilidad para miles de familias de Nuevo León.

Como integrante del presídium también estuvo presente Jorge Rivas González, director de Rutas Alimentadoras del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey.

dmrr/cr