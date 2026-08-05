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Culiacán. - El asesinato del influencer César Gastelum, el cual fue presenciado por cientos de sus seguidores ya que este ocurrió cuando trasmitìa en vivo a través de las redes sociales en el exterior de uno de los restaurantes de la cadena Kentucky Fried Chicken en Culiacán, es investigado como homicidio doloso.
La Fiscalìa General del Estado dio a conocer que este caso es investigado a fondo, tomando como referencia el video que captó el momento del ataque en el Desarrollo Urbano de Tres Ríos, por lo que con el apoyo de intercambio de información del grupo interinstitucional se espera identificar a los agresores.
En el sitio donde fue privado de la vida el creador de contenido, los peritos de la autoridad judicial levantaron todas las evidencias y testimonios sobre los hechos.
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La dependencia judicial externó que se siguen diversas líneas de investigación en este crimen, tomando en cuenta la actividad profesional de este influencer, quien al momento de ser privado de la vida grababa en vivo un programa relacionado a las actividades de los distribuidores de alimentos y estaba en compañía de dos jóvenes más.
En las imágenes se logra escuchar que minutos antes del atentado, uno de sus compañeros externó “esos chavalos me dan miedo”, ya que los atacantes, en varias ocasiones dieron varias vueltas en su motocicleta, en una de ellas se apreció que circulaban en sentido contrario.
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