Los Ángeles.- Estados Unidos mantiene su máximo nivel de preparación para enfrentar los incendios forestales, cuando los bomberos lidian para contener al menos 94 fuegos de gran magnitud en todo el país, obligando a la evacuación de miles de personas.

El Centro Nacional Interagencial de Incendios (NIFC, por sus siglas en inglés) mantiene el nivel 5 - el más alto- en la asignación de recursos al combate del incendio, que había proclamado desde el mes pasado, tras la poca tregua que han dado las llamas.

Las condiciones climáticas no han cedido en agosto y el panorama no es muy halagüeño. Este martes se reportaron 97 nuevos incendios en todo el país, incluyendo tres incendios de gran magnitud.

Según los datos de la NIFC, los bomberos trabajan actualmente para contener 94 incendios de gran magnitud que permanecen activos en todo el territorio nacional y más de 28 mil 700 efectivos están asignados a estos incidentes.

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En lo que va de año, los bomberos respondieron a 45 mil 184 incendios forestales, la mayor cantidad registrada en una sola temporada en los últimos 10 años, y que han arrasado cerca de 2.1 millones de hectáreas en Estados Unidos.

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Incendios no dan tregua en EU, hay 49 activos

El noroeste del país continúa registrando la mayor actividad de incendios forestales a nivel nacional, con 49 incendios de gran magnitud activos en los estados de Washington y Oregón.

En Washington, el incendio de Sinlahekin creció hasta superar las 47 mil 348 hectáreas, en un área muy cercana a la frontera con Canadá, mientras que el incendio de Little Giant ha superado las 28 mil 327 hectáreas, alrededor del lago Chelan, el tercero más profundo de EU. Ambos incendios tienen un comportamiento extremo, resaltó NIFC.

Al menos 65 mil personas permaneces bajo ordenes de evacuación en ese estado.

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En Oregón, el panorama es más pesimista, los incendios Big Grass, Coleman Creek y Rowe Creek Complex siguen figurando entre los más grandes del país, mientras los bomberos continúan protegiendo comunidades e infraestructura.

La actividad de incendios también se mantiene elevada en la Gran Cuenca y las Montañas Rocosas del Norte.

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El incendio Widemouth 2 en Utah creció en más de 6 mil 474 hectáreas, mientras que el incendio Tartar en Idaho superó los 55 mil 846 hectáreas, ese estado también reportó un nuevo incendio de gran magnitud.

En Nevada, el incendio Ward continúa mostrando un comportamiento extremo.

El pronóstico del clima no ayuda a los bomberos ya que se esperan días de calor, sequedad y viento en gran parte del oeste del país, son el perfecto combustible para las llamas.

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La clasificación nivel 5 en la preparación para enfrentar incendios forestales en los primeros días de agosto, están por encima del registrado en 2025, cuando se mantuvo en un nivel 3, al igual que en 2022 y 2023.

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Solo en el año 2024 y el 2021 se registró un nivel 5 en los primeros días de agosto. El nivel más bajo registrado recientemente fue en 2019, cuando se situó en la categoría 2 para estar preparados para enfrentar un incendio.

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En el nivel 5, los recursos nacionales ya están asignados al combate de incendios en todo el país. Pero expertos como Peter Sunderland, profesor de ingeniería de protección contra incendios en la Universidad de Maryland, han advertido que el peligro es que los recursos de para enfrentar los siniestros están al “límite de su capacidad”, según dijo a la revista Time.

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