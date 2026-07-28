El gobierno de México envió a Canadá un contingente de personal especializado en el manejo de incendios forestales, los cuales han afectado cientos de hectáreas y puesto en alerta a millones de personas en las últimas semanas en dicho país.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional Forestal (Conafor) enviaron este martes a 100 personas combatientes y cuatro técnicos, con destino a Thunder Bay, localizada en la provincia de Ontario, donde se incorporará a las operaciones de manejo de incendios forestales coordinadas por las autoridades canadienses.

El personal participante proviene de áreas de Protección Civil estatal y municipal; dependencias ambientales de los tres órdenes de gobierno; brigadas de protección y manejo del fuego; la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), así como de una organización de la sociedad civil. En el grupo de 104 personas se encuentran cinco mujeres: una de Coahuila, una de Guanajuato y tres de Jalisco.

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A través de un comunicado, estas dependencias señalaron que la movilización se enmarca en el Memorándum de Entendimiento y el Plan Operativo para el Intercambio de Recursos para el Manejo de Incendios Forestales entre México y Canadá, y reafirma la disposición del Gobierno mexicano con el fin de colaborar ante emergencias que necesitan de una respuesta coordinada y solidaria entre naciones.

La Semarnat destacó que la delegación cuenta con representación de 24 entidades federativas: Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Destaca Jalisco como la entidad con mayor número de integrantes, seguido de Michoacán, Durango, Tamaulipas y Chiapas.

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La semana pasada, los fuertes incendios forestales ocasionaron columnas de humo y afectaron la calidad de aire en Estados Unidos, especialmente de Washington, Virginia, Minnesota, Ohio, entre otras regiones, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología (NWS por sus siglas en inglés).

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La semana pasada, Canadá informó que había, al menos, 800 incendios activos en distintos zonas del país, siendo la provincia de Ontario una de las más afectadas. Con información de EFE.

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Bomberos enviados por el gobierno de México a Canadá debido a los incendios forestales. Foto: Especial

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