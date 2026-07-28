A tres meses de la creación de un comité de especialistas que analizarán la viabilidad del fracking en México, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que la divulgación de sus resolutivos ha tardado pues se amplió el número de integrantes con el fin de evaluar puntos de vista distintos.

“Esta segunda parte es la que ha retrasado un poco el poder venir a la mañanera a dar el resultado. Ya han avanzado mucho, incluso ya tienen acuerdos entre todos, lo que está faltando es el último escenario de crecimiento del consumo de energía y fuentes de energía hasta el 2035, 2040”, indicó.

Durante la conferencia de este martes 28 de julio, la mandataria explicó que mañana se reunirá con Luz Elena González Escobar, titular de la Secretaría de Energía, para revisar detalles y poder informar sobre las conclusiones de dicho comité de expertos en materia de explotación de gas no convencional en el país.

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Extracción de crudo mediante la fragmentación hidráulica o fracking. Foto: Archivo / AP

“A más tardar, ya estaríamos en condiciones, a la otra semana de poder dar las orientaciones, los resolutivos, las conclusiones de esta comisión que se amplió. Y yo creo que van a ser muy de todo lo que hemos trabajado, van a ser bien recibidas por cómo se ha trabajado de manera interdisciplinaria para poder encontrar el mejor esquema de crecimiento de futuro del sector energético mexicano”, dijo.

Se amplía Comisión de evaluación del fracking

En Palacio Nacional, la mandataria precisó que la comisión que anunció el 15 de abril pasado se amplió con el número de expertos, científicos e integrantes de distintas instituciones académicas y de quienes están en contra del fracking para diseñar un plan energético que reduzca impactos al medio ambiente.

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“Entonces, van bien y el retraso tiene que ver con eso, con la incorporación de otro grupo que dijo: ‘queremos participar para ver qué otras fuentes de energía y cómo la eficiencia energética puede ser parte de la planeación’. Y yo creo que van a ser conclusiones satisfactorias para todos y también van a plantear que se requieren otros estudios, que tendrían que evaluarse pues este mismo año”, mencionó.

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La presidenta Sheinbaum junto al grupo de especialistas en el tema de extracción de gas no convencional en la conferencia mañanera. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Hace tres meses la presidenta detalló que en este grupo de expertos participan instituciones como: la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y Centros Públicos de Investigación, así como el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el Instituto Mexicano del Petróleo y la Universidad Autónoma de Nuevo León.

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Rosaura Ruiz, titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), presentó a los expertos que integran el grupo para explorar la explotación de gas no convencional en el país para alcanzar la soberanía energética “sin comprometer la seguridad hídrica ni la salud de nuestros ecosistemas”.

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