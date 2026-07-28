La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que en todas las aduanas del país se busca la automatización y la revisión no intrusiva, además que se ha fortalecido la vigilancia.

En su conferencia mañanera de este martes 28 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que se contrataron a más de mil 200 jóvenes para ayudar a que algunas aduanas estén abiertas las 24 horas del día.

“En aduanas fortalecimos el centro de vigilancia que está en Querétaro, con las cámaras; ahí nos ayudó la Agencia Digital, y en todo el procesamiento de datos y la agilización de trámites también nos ayudó la Agencia Digital y eso ha permitido que avance”, comentó.

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Aduana de Manzanillo, Colima (24/05/2026). Foto: FGR

Señaló la Mandataria federal que a veces por falta de personal, algunas aduanas abrían sólo ocho horas al día “y entonces había largas filas”, tanto en las marítimas como en las terrestres.

“Ya las principales aduanas están trabajando mucho más tiempo, dado que tienen más personal y se está buscando la automatización y la revisión no intrusiva de prácticamente todas las aduanas”, dijo.

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José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, indicó que en los cruces aduanales de Sonora y Baja California por vehículo no se tiene un reporte de incrementos de los semáforos rojos.

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“No tenemos tampoco un reporte de que haya incrementado la proporción de rojos, lo que sí tenemos son reportes, y los podemos dar a conocer, de que es más preciso el modelo; es decir, que cuando sale rojo hay un porcentaje más alto de que, en efecto, había algún tema.

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“Se están instalando en las aduanas fronterizas, empezó con Tijuana y se va extendiendo, lo que llamamos equipos de revisión no intrusiva; es decir rayos X, sobre todo en el caso de carga más que de vehículos particulares, y eso permite con mucha precisión que en el Centro de Monitoreo que tiene Aduanas, se pueda detectar si existe algo peculiar, en el caso de carga sobre todo, y se hace la revisión si es que así se identifica una revisión intrusiva”, expuso.

Peña Merino comentó que en Baja California hay 135 mil cruces diarios de vehículos, y de camiones de carga 2 mil 200 en temporada baja y hasta 5 mil 100 en temporada alta.

En el caso de Sonora, indicó que son 25 mil cruces de vehículos particulares diarios, y de carga en temporada alta 2 mil 600 y mil 200 en temporada baja.

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