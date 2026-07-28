“No tiene nada que ver con un tema político, es un tema criminal”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre el caso del exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo, vinculado a proceso por presunto huachicol fiscal.

En su conferencia mañanera de este martes 28 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo mandó un mensaje a quienes defienden a Ruffo Appel y les pidió que se informen, entre ellos 25 expresidentes como Vicente Fox y Felipe Calderón que acusaron “venganza política”.

“Sería muy bueno que se informaran, que siguieran la información que ha dado la Fiscalía General de la República porque, repito, no tiene nada que ver con un tema político, es un tema criminal. Es un tema de, obviamente hasta que no quede juzgado, de una persona que presuntamente, de acuerdo a todas las pruebas, cometió graves delitos por contrabandear combustible, así de sencillo, por cometer un fraude a la hacienda pública y por traer durante años combustible ilegal”, declaró.

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A quienes dicen que es un “asunto político”, la titular del Ejecutivo federal les recalcó que “están equivocados” porque “es un asunto que tiene que ver con un delito por el cual está juzgado” y hay “suficiente información” por parte de la Fiscalía para poder haber obtenido una orden de aprehensión.

Añadió Sheinbaum que siguen las investigaciones del caso de Ernesto Ruffo.

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