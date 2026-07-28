Monterrey, Nuevo León. – Un choque entre dos camiones de pasajeros dejó el saldo de cuatro personas prensadas y varios lesionados, provocando un fuerte despliegue de corporaciones de emergencia, en el centro de Monterrey, Nuevo León.

El percance ocurrió alrededor de las 8:30 horas en el cruce de José María Arteaga y Julián Villagrán, dentro del primer cuadro de la ciudad.

De acuerdo con el reporte preliminar de Protección Civil de Monterrey, la colisión involucró a una unidad del transporte urbano y un autobús de pasajeros de la empresa Transpaís.

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Chocan dos camiones de transporte público en Monterrey. Foto: Especial

Al arribar al lugar, los rescatistas localizaron atrapados a los operadores de ambas unidades, así como a un pasajero que permanecía al interior de uno de los vehículos y a un peatón que quedó prensado entre uno de los camiones y la fachada de un inmueble.

Para liberar a las víctimas fue necesario utilizar equipo especializado de Rescate Urbano, mientras paramédicos iniciaron la valoración de los heridos bajo el protocolo de Triage, con el propósito de establecer el orden de atención de acuerdo con la gravedad de las lesiones.

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El balance preliminar de las autoridades indica que cuatro personas fueron clasificadas en código rojo, una de las cuales era trasladada a un hospital durante las maniobras de auxilio.

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Chocan dos camiones de transporte público en Monterrey. Foto: Especial

Además, se reportó un paciente en código amarillo y cinco más en código verde.

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Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey y del Estado, personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), Cruz Roja Mexicana y agentes de Movilidad de Monterrey, quienes implementaron un operativo para resguardar el área y facilitar el trabajo de los cuerpos de rescate.

Hasta el momento se desconoce la causa que originó el accidente, por lo que serán los peritajes los que determinen cómo ocurrió la colisión y si existe alguna responsabilidad por parte de los conductores o de las empresas involucradas.

LL