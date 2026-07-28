Problemas como ansiedad, depresión, adicciones, estrés postraumático y trastornos relacionados con la conducta pueden ser atendidos mediante servicios de psicoterapia en línea gratuitos y confidenciales que ofrece la Facultad de Psicología de la UNAM, informó María Georgina Cárdenas López, fundadora y coordinadora del Laboratorio de Enseñanza Virtual y Ciberpsicología de esa entidad universitaria.

La especialista explicó en un comunicado que aunque las consultas psicológicas por internet tuvieron mayor difusión durante la pandemia, la Universidad Nacional trabaja con este modelo desde 1997, cuando comenzó a explorar la relación entre psicoterapia y tecnología.

“En este espacio, primero en su tipo en México y América Latina, como laboratorio de investigación probamos nuevas aproximaciones entre psicoterapia y tecnología, las cuales aplicamos y evaluamos sistemáticamente”, señaló.

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El Laboratorio de Enseñanza Virtual y Ciberpsicología, creado en 2004, desarrolla investigaciones para comprender y atender procesos humanos relacionados con la cognición y el comportamiento mediante la combinación de herramientas de informática, psicología y neurociencia.

Entre las tecnologías que utiliza se encuentra la realidad virtual para tratamientos contra fobias, así como videojuegos dirigidos a niñas y niños para trabajar problemas relacionados con la alimentación y combatir la obesidad infantil.

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Cárdenas López, profesora de licenciatura y posgrado, explicó que las terapias en línea pueden facilitar que algunos pacientes expresen situaciones que difícilmente abordarían en una consulta presencial.

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“A veces, en una sesión en línea la computadora ayuda al paciente para que se exprese más libremente de lo que lo haría hablando de manera presencial frente al terapeuta, sobre todo de temas como adicciones al alcohol y las drogas, conducta sexual, VIH-SIDA, hábitos alimentarios e ideas suicidas”, comentó.

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La investigadora destacó que los tratamientos psicológicos mediados por internet cuentan con respaldo científico, luego de años de evaluación de su funcionamiento.

“Hicimos una plataforma de estrategias psicológicas y en 2005 comenzamos a brindar psicoterapia por internet. Con la Secretaría de Relaciones Exteriores desarrollamos un programa piloto en Yuma, Arizona, para dar apoyo psicológico a migrantes”, recordó.

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Explicó que ese programa permitió ofrecer atención en consulados de California y Texas, incluso a personas que no sabían leer ni escribir, pero que podían comunicarse con los terapeutas mediante herramientas digitales.

“A partir de la pandemia se ha adoptado y actualizado este modelo que, mediante evaluación científica sistemática, sabemos que es efectivo, válido y que funciona”, afirmó.

Actualmente, el laboratorio trabaja en la renovación de una plataforma de prevención para atender conductas adictivas en jóvenes a partir de los 14 años, además de desarrollar programas relacionados con violencia, obesidad infantil, adicción a redes sociales y estrés postraumático.

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Señaló que los cambios en los patrones de consumo de sustancias también han llevado a actualizar las estrategias de prevención.

“Hace una década desconocíamos qué era el fentanilo y ahora conocemos, incluso, sus derivados y difundimos a través de redes sociales la severidad de tener un problema de drogas con este tipo de sustancias”, expresó.

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El Laboratorio de Enseñanza Virtual y Ciberpsicología mantiene convenios de colaboración académica y de investigación con instituciones nacionales e internacionales, entre ellas universidades de México, España, Sudáfrica, Canadá, Colombia y Perú.

Las personas interesadas en recibir información sobre estos servicios pueden comunicarse al teléfono 55 56 22 22 92, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas, o escribir al correo electrónico ciberpsicologia.levyc@psicologia.unam.mx.

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