En medio de la polémica por presunto uso de inteligencia artificial en el examen en línea de admisión a nivel licenciatura, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desmintió un falso “comunicado urgente” que circula en redes sociales, en donde se afirma que, tras haber detectado anomalías, se repondrá el concurso de selección de manera presencial.

“Evita la desinformación. Toda la información sobre el proceso de selección 2026 de la UNAM se publicará exclusivamente en los canales oficiales de la Universidad”, indicó la Máxima Casa de Estudios en sus canales oficiales.

En el boletín, identificado como apócrifo, se señala que la Comisión Técnica de expertos que supervisa el desarrollo del concurso determinó la reposición total del examen de admisión, con la convicción de proteger la legitimidad de la admisión en un entorno “libre de sospechas”.

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Cabe destacar que apenas ayer por la mañana, entre protestas por estudiantes rechazados, el rector de la Universidad Nacional, Leonardo Lomelí Vanegas, instaló la mesa de trabajo en donde especialistas analizarán el procedimiento del examen y los resultados del concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026, método que ha causado polémica por el resultado inusual y el presunto uso de trampas.

De acuerdo con un comunicado de la UNAM, se entregó un informe técnico elaborado por áreas responsables del proceso de ingreso. Además, Lomelí Vanegas garantizó que “todas las opciones están sobre la mesa” para atender la situación derivada del proceso de admisión.

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Según dijo, la prioridad de la Universidad es esclarecer lo ocurrido y garantizar condiciones de equidad para quienes participaron en el concurso, así como definir, a la brevedad, una ruta para los aspirantes cuyos trámites de ingreso quedaron suspendidos.

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El rector de la UNAM pidió a los especialistas actuar con plena autonomía y ofreció acceso a toda la información necesaria para el desarrollo de esta investigación, en donde se busca llegar a un deslinde de responsabilidades hasta las últimas consecuencias.

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