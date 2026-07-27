Mientras en las inmediaciones de Ciudad Universitaria se registran protestas y movilizaciones de contingentes integrados por aspirantes rechazados a nivel licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes exigen la cancelación de esta prueba y reposición en modalidad presencial, la Máxima Casa de Estudios instaló una Comisión Técnica para revisar las presuntas irregularidades denunciadas en este primer examen en línea.

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, instaló esta mesa de trabajo en donde expertos analizarán el procedimiento del examen y los resultados del concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026, método que ha generado desconfianza en la comunidad estudiantil por el resultado atípico registrado.

De acuerdo con un boletín publicado por la Universidad Nacional, se entregó un informe técnico elaborado por áreas responsables del proceso de ingreso, en donde posteriormente Lomelí Vanegas expresó que se podrá solicitar la información adicional que se considere necesaria.

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Asimismo, el rector señaló a la Comisión Técnica que podrá convocar a los funcionarios involucrados que puedan aportar mayor información relativa a los procedimientos del examen virtual.

La UNAM instaló una Comisión Técnica para revisar las presuntas irregularidades denunciadas en su primer examen en línea para ingresar a licenciatura. Foto: Especial

Rector de la UNAM promete esclarecer

Al instalar la Comisión Técnica para la revisión del procedimiento del examen y los resultados del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, aseguró que "todas las opciones están sobre la mesa" para atender la situación derivada del proceso de admisión.

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Afirmó que la prioridad de la Universidad es esclarecer lo ocurrido, garantizar condiciones de equidad para quienes participaron en el concurso y definir, a la brevedad, una ruta para los aspirantes cuyos trámites de ingreso permanecen pendientes.

"La Universidad se tiene que poner del lado de aquellos que estudiaron, que se prepararon, que buscaron en el examen de ingreso la oportunidad de acceder a la educación superior", expresó.

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La UNAM instaló una Comisión Técnica para revisar las presuntas irregularidades denunciadas en su primer examen en línea para ingresar a licenciatura. Foto: Especial

El rector señaló que la revisión busca, en primer lugar, determinar qué ocurrió durante el proceso de selección; en segundo término, garantizar el acceso equitativo de las y los aspirantes a la educación superior que imparte la UNAM; y además extraer lecciones que permitan prevenir situaciones similares tanto en la institución como en otras universidades.

"Estamos interesados, en primer lugar, en esclarecer lo que ocurrió, en segundo lugar, en buscar la mejor forma de garantizar el acceso equitativo de las y los aspirantes a la educación superior que imparte la universidad y también de extraer lecciones útiles, no sólo para nosotros, sino para el conjunto de las instituciones de educación superior que puedan pasar por una situación de este tipo", señaló.

Ante los integrantes de la Comisión, el rector sostuvo que este tipo de hechos trascienden a la propia Universidad y tienen implicaciones para toda la sociedad.

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Comisión Técnica de la UNAM por revisión del procedimiento del examen y los resultados del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026 (27/07/2026). Foto: Especial

"Esto no sólo afecta a la Universidad, afecta al conjunto de la sociedad. No podemos normalizar este tipo de situaciones. Por eso hay que insistir en la importancia de estudiar, de prepararse adecuadamente, de hacer bien las cosas, y la universidad tiene que tomar las acciones para corregir la situación que se ha presentado", dijo.

Lomelí Vanegas pidió a los especialistas que actuaran con plena autonomía y les ofreció acceso a toda la información que consideren necesaria para el desarrollo de sus trabajos.

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"Siéntanse en la absoluta libertad de pedir la información adicional que consideren necesaria. Siéntanse en la libertad también de convocar a las o los funcionarios involucrados que ustedes consideren que deben aportar mayor información", indicó.

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Asimismo, urgió a contar con resultados en los próximos días para establecer una ruta de atención para los aspirantes afectados por la revisión del proceso.

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"Si pudiéramos tener a la brevedad posible una ruta a seguir para atender el tema de qué hacer con aquellos estudiantes que en este momento están en suspenso en sus trámites de ingreso, sería lo más deseable", señaló.

Aclaró que la definición de una ruta para los aspirantes será independiente de las investigaciones que continúen para determinar responsabilidades.

La Comisión Técnica para la revisión del procedimiento del examen y los resultados del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026 quedó integrada por especialistas en evaluación educativa, matemáticas, estadística, ciencias, tecnología, inteligencia artificial, derecho y educación superior.

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¿Quiénes integran la Comisión Técnica de la UNAM?

La Comisión Técnica estará encabezada por Eduardo Bárzana García, profesor e investigador emérito de la UNAM, exsecretario general de la Universidad y exdirector de la Facultad de Química, quien fungirá como presidente.

Como secretario técnico participará Joaquín Narro Lobo, director general de Orientación y Atención Educativa de la UNAM.

El grupo está conformado por especialistas de diversas disciplinas, entre ellos Carlos Arámburo de la Hoz, investigador emérito y excoordinador de la Investigación Científica; Eduardo Backhoff Escudero, especialista en evaluación educativa y expresidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), además de columnista de EL UNIVERSAL.

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También Alejandro Frank Hoeflich, Premio Nacional de Ciencias y Artes; María Soledad Funes Argüello, coordinadora de la Investigación Científica de la UNAM; y Roberto Rodríguez Gómez, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales.

También participan Alma Maldonado Maldonado, investigadora del Cinvestav; Alejandro Pisanty Baruch, excoordinador de Universidad Abierta y Educación a Distancia; Pablo Pruneda Gross, titular del Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial de la UNAM; Lucía Guadalupe Monroy Cazorla, exdirectiva del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), además de especialistas en matemáticas, estadística, tecnologías de la información, derecho, historia y ética universitaria.

La instalación de la Comisión se realizó en la sala 1 de la Coordinación de Vinculación con el Consejo Universitario, en la Torre de Rectoría, donde el rector agradeció a sus integrantes haber aceptado participar en los trabajos de revisión.

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