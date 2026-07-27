La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo urgió a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a “resolver pronto” para dar certidumbre a quienes buscan ingresar, después de la polémica por el examen de ingreso en línea.

En su conferencia mañanera de este lunes 27 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum admitió que no tiene “tanta información” de cómo se dio esta situación en la que se señalaron trampas en el examen de admisión en línea.

Al ser cuestionada si estaría de acuerdo en que se haga de nueva cuenta el examen de admisión, respondió: “Entiendo que ellos tienen que resolverlo. No tengo tanta información de cómo se dio esta situación, pero sí es importante que se resuelva pronto para poder dar certidumbre a todos los jóvenes que quieren entrar a la UNAM”.

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La floración de jacarandas en Ciudad Universitaria anuncia la llegada de la primavera, mientras la comunidad universitaria convive entre tonos violetas (19/03/2026). Foto: Tomás Pérez/ Cuartoscuro

SEP garantiza comunicación con rector de la UNAM

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), aseguró que entró en contacto con el rector Leonardo Lomelí, quien le dijo que se creó un grupo técnico para tener un diagnóstico.

“La última información que tenemos es que las inscripciones que iban a ocurrir a partir de hoy, por lo menos, están pospuestas. Están evaluando qué es lo que van a hacer, qué medidas van a tomar y estamos ahí para apoyarnos en lo que sea necesario”, comentó el secretario de Educación.

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Ricardo Villanueva, subsecretario de Educación Superior, mencionó que se realiza una revisión tecnológica y de los reactivos.

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“Nos comentaron que todo parte de una tipicidad en los resultados, hay un comportamiento atípico que debe ser observado. Efectivamente hay un componente tecnológico que es el que se debe revisar; hubo un cambio en la forma de hacer el examen que es ahora de manera virtual”.

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“Eso por sí solo no dice nada porque en otras instituciones se ha hecho virtual y ha funcionado perfectamente (...). Se tiene que revisar la parte tecnológica, pero también la parte de los reactivos”, explicó Villanueva.

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