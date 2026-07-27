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Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que ha ordenado detener los bombardeos contra Irán para negociar un acuerdo que ponga fin al conflicto, pero advirtió de que reanudará los ataques si las conversaciones fracasan, según declaró al diario digital Axios.
"Estamos en plenas negociaciones con Irán. Si no dan resultado, volveremos a una acción militar muy contundente", dijo Trump en la entrevista.
Cuando se le preguntó cuánto tiempo está dispuesto a darle a la diplomacia, el presidente respondió: "No mucho tiempo. O se resuelve rápido o no se resuelve".
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Trump indicó que decidió suspender los ataques el viernes porque los países que están mediando le pidieron que le diera otra oportunidad a las negociaciones. "Todas las personas que tratan con Irán me pidieron: 'No dispares'", dijo Trump, quien subrayó que Irán quiere llegar a un acuerdo.
Explicó que los precios del petróleo bajaron y el mercado de valores subió después de que suspendiera los ataques. En respuesta a la pausa estadounidense, Irán también suspendió sus ataques.
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Las declaraciones del mandatario se producen antes de reunirse este martes con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien estará en Washington para asistir al funeral del senador republicano Lindsey Graham.
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"Voy a hablar con Bibi sobre el hecho de que si yo no fuera presidente, Irán ya tendría armas nucleares e Israel habría sido destruido", dijo.
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El pasado jueves, Estados Unidos llevó a cabo su última ronda de bombardeos contra la República Islámica, en la decimotercera jornada consecutiva de ataques desde que se rompió la tregua pactada en junio.
em
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