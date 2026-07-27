La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó una campaña contra Argentina, luego de que el mandatario Javier Milei acusó a Brasil y México de financiar una campaña “antiargentina”.

En su conferencia mañanera de este lunes 27 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que “no hay ninguna campaña contra ningún país del mundo” y acusó que hay ataques en contra de su gobierno.

“Es falso. No hay ninguna campaña contra ningún país del mundo ni contra ningún gobierno del mundo. Lo que hay al revés, aquí sí hay una campaña orquestado desde muchos lugares en contra de nuestro gobierno.

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“Pero nosotros no acostumbramos meternos con otros países. Autodeterminación de los pueblos, y pedimos lo mismo, respeto”, declaró la Mandataria federal.

Argentina y Brasil, en crisis diplomática

El presidente argentino abrió una crisis diplomática con Brasil que de pasada pegó a México y al Partido Demócrata estadounidense y que llevó a la Cancillería brasileña a convocar al embajador en Argentina para transmitirle “repulsa” y pedirle explicaciones por las “agresiones” del presidente argentino Javier Milei contra su par Luiz Inácio Lula da Silva.

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La relación entre Brasil y Argentina tocó fondo luego de que Milei llamara “ladrón” y “presidiario” a Lula da Silva en el lanzamiento de la candidatura presidencial del ultraderechista Flávio Bolsonaro, el sábado, en Sao Paulo.

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Figura de la derecha latinoamericana, el mandatario argentino advirtió en el acto junto a su aliado Bolsonaro sobre “el riesgo Lula” en las elecciones y llamó a Brasil, principal socio comercial argentino, a salir de “su sometimiento al zurdo”.

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