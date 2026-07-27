Después de que el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, acusó que Ernesto Ruffo “es un preso político del gobierno de la 4T”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que su administración use las instituciones de justicia de su gobierno contra el exgobernador panista de Baja California.

En su conferencia mañanera de este lunes 27 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que hay "muchísimas pruebas" y hay otros detenidos.

“Su gobierno, tomando en cuenta las palabras de Jorge Romero, usa políticamente las instituciones de justicia?”, se le preguntó.

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“No, falso, absolutamente falso”, respondió la titular del Ejecutivo federal.

Aseguró que la Fiscalía General de la República dio “muchísimas pruebas” del caso de Ernesto Ruffo, quien se le señala de huachicol fiscal.

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“Pero no es solamente el exgobernador, sino por lo menos ocho detenidos de un modelo de contrabando de combustible que es un fraude al Estado mexicano, a las y los mexicanos”, expresó.

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El presidente nacional del PAN aseguró que la inexistencia de pruebas para sostener que Ernesto Ruffo Appel encabezó una red de huachicol fiscal, así como su encarcelamiento en un penal de máxima seguridad confirman que el exgobernador de Baja California es víctima del uso político de las instituciones de justicia por parte del gobierno de la Cuarta Transformación.

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“Ernesto Ruffo es un preso político del gobierno de la 4T, que prefiere perseguir a opositores antes que llevar ante la justicia a los verdaderos criminales que se encuentran dentro de sus propias filas”, sostuvo.

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em/apr