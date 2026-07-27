Días antes de que Víctor Rodríguez Padilla renunciara a la Dirección General de Petróleos Mexicanos (Pemex), la empresa productiva del Estado decidió clasificar como “reservado” por tres años los hallazgos de auditorías internas del año pasado.

En el oficio CT-PM-560-2026, cuya copia posee EL UNIVERSAL, se detalla que el Comité de Transparencia de Pemex acordó el 23 de abril confirmar la confidencialidad de los hallazgos en las auditorías internas a empresas filiales, así como a tecnologías de la información y comunicaciones, y enlace con instancias revisoras de Pemex.

Se argumenta que la información contenida en estos hallazgos es de carácter sensible por su naturaleza económica y comercial, por lo que su eventual divulgación, se afirma, implicaría revelar información estratégica respecto de la actividad empresarial.

Se justifica que revelar información inconclusa podría generar presiones externas, distorsionar los análisis técnicos y debilitar la independencia necesaria para la adopción de criterios finales.

Tras la confirmación de esta reserva, docenas de páginas de los hallazgos de estas auditorías aparecen totalmente en negro, lo que impide conocer su contenido.

El 14 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la salida de Víctor Rodríguez Padilla de la Dirección General de Pemex, de quien, se aseguró, buscaba regresar a la academia.

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El pasado 7 de julio, tras la difusión de un video en el que se le observa golpeando a su esposa, el extitular de Pemex fue detenido y trasladado al penal de Atlacholoaya, Morelos, de donde salió para afrontar en libertad condicional las acusaciones por violencia familiar.

Podría generar desventaja competitiva

En la página 31 se indica que en la revisión número RE-010/2026, denominada Revisión al Sistema de Control Interno en Empresas Filiales 2025, se elaboraron 11 informes de ejecución, 24 cédulas de hallazgos y los oficios de remisión correspondientes, mediante los cuales se emitieron recomendaciones a las áreas responsables, orientadas a la implementación de acciones correctivas para la atención de los hallazgos identificados.

Sin embargo, se detalla que en la revisión se identificaron datos de carácter confidencial que pudieran constituir secretos comerciales e industriales, en la medida en que su divulgación podría representar la obtención o mantenimiento de ventajas competitivas o económicas para las empresas filiales frente a terceros en el desarrollo de sus actividades empresariales.

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“En consecuencia, su publicación podría generar un daño real, demostrable e identificable al exponer elementos de su actividad comercial, colocándolas en una posible desventaja competitiva y económica frente a terceros u otros agentes del sector, al hacerse públicos aspectos relacionados con sus insumos, procesos o modelos de negocio, los cuales resultan esenciales para su funcionamiento empresarial”.

Se comprometería objetividad e imparcialidad

En cuanto a la auditoría de verificación VEA001/2025, denominada Prestación del Servicio Integral Administrado de Equipo de Cómputo de Escritorio, Portátil, Replicadores de Puertos y Monitores, se detalla que se generaron cinco hallazgos en los cuales se recomendó a los responsables llevar a cabo diversas acciones, de las cuales, reconoce, a la fecha no se ha deliberado sobre la solventación de las recomendaciones emitidas.

“Razón por la cual, el eventual revelamiento de la información contenida en el informe de auditoría y correspondientes cédulas, podría obstruir el adecuado seguimiento”, se menciona.

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“Con base en lo anterior, la difusión del informe de resultados del servicio y sus cédulas de hallazgos afectaría de manera directa el proceso deliberativo aún en curso, comprometiendo la objetividad e imparcialidad del seguimiento que realiza la auditoría interna. Revelar información inconclusa podría generar presiones externas, distorsionar los análisis técnicos y debilitar la independencia necesaria para la adopción de criterios finales”.

Con base en estos argumentos, en su Décima Quinta Sesión Ordinaria de este año, llevada a cabo el pasado 23 de abril, el Comité de Transparencia de Petróleos Mexicanos confirmó la reserva parcial y versión pública de las auditorías VEA-001/2025 y RE-010/2026 por tres años.

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