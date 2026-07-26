Con demasiado dramatismo, como es habitual en una final, se definió el Campeón de Campeonas de la Liga MX Femenil.

Con una gigante Itzel Velasco, quien detuvo dos disparos, en la tanda de penaltis, el América derrotó (4-3) a las Tigres y se proclamó el mejor equipo de la Temporada 2025-26.

A pesar de podría pensarse lo contrario porque llegaron hasta la definición desde los 11 pasos, las Águilas fueron justas ganadoras. De principio a fin, fueron superiores a las Amazonas en el Toyota Field de San Antonio.

Desde que el balón rodó, el equipo de Ángel Villacampa dejó en claro que llevaría el ritmo del partido. Se adueñó del balón, generó peligro constante en la portería rival y, rápidamente, reflejó su superioridad en el marcador.

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Irene Guerrero, quien conquistó el Balón de Oro como la mejor jugadora de la Temporada 2025-26 de la Liga MX, apareció dentro del área felina y no desperdició el medio gol que le puso Geyse da Silva.

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La atacante brasileña hizo una gran jugada individual, dejó a Myra Delgadillo en el camino con un espectacular recorte y asistió a la volante española, quien sólo tuvo que empujar el esférico para abrir el marcador (11').

Con la ventaja a su favor, las Águilas siguieron imponiendo condiciones y buscaron su segunda anotación.

Desafortunadamente para la causa azulcrema, la contundencia no estuvo de su lado, ni tampoco al fortuna. En más de una ocasión, el travesaño e Itzel González evitaron que cayera el gol que sentenciara el partido.

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En la recta final, cuando el América prácticamente ya se saboreaba el titulo, vino el balde de agua fría.

A pesar del dominio que ejerció a lo largo casi todo el juego, no pudo ampliar la ventaja y permitió que las Amazonas aprovecharan las pocas opciones de gol que habían generado.

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Diana Ordóñez se encontró con la oportunidad perfecta de igualar el marcador, no falló (89') y provocó que el trofeo se definiera en la tanda de penaltis.

Ahí, Itzel Velasco fue la figura al detener dos tiros de las Tigres. Sus compañeras no fallaron y ella estuvo a la altura de las circunstancias.

El América conquistó el Campeón de Campeonas de la Liga MX Femenil de manera justa. Su primer trofeo en este certamen y el primero de esta nueva temporada.