Liga MX Femenil: América vs Tigres – EN VIVO – Campeón de Campeonas

Esta noche, la Liga MX Femenil conocerá al mejor equipo de la Temporada 2025-26.

El América y las Tigres se enfrentarán, sobre la cancha del Toyota Field de San Antonio, en el Campeón de Campeonas.

Las Águilas de Ángel Villacampa accedieron a esta final, gracias a que son las actuales campeonas del futbol mexicano.

En el Clausura 2026, se consagraron campeonas tras derrotar (3-1) al Monterrey.

Por su parte, el conjunto felino de Pedro Martínez se instaló en la disputa por el trofeo al vencer (4-3) al América en la final del Apertura 2025.

La última ocasión en la que estos dos clubes se vieron las caras fue el 25 de marzo, es decir, apenas hace cuatro meses.

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En aquel partido, las Águilas se quedaron con el triunfo por la mínima diferencia (0-1) y lo hicieron en condición de visitantes.

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Ahora, las Tigres tratarán decobrar venganza de aquella derrota que sufrieron en la Jornada 14 del Clausura 2026.

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Cabe resaltar que el América disputará su segundo Campeón de Campeonas, luego del que disputó de la Temporada 2022-23.

Aquella final, la perdió, justamente, con las Amazonas; en ese momento, el formato todavía era a partido de ida y vuelta y el conjunto de Coapa perdió ambos. El marcador global fue (3-0).

Por tal motivo, la institución azulcrema buscará su primer título para alcanzar al Pachuca y a las Chivas como la segunda máxima ganadora de este certamen.

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Por su parte, las Tigres quieren seguir aumentando su palmarés. De momento cuentan con tres títulos (2020-21, 2022-23 y 2023-24).

El club auriazul nunca ha perdida un final del Campeón de Campeonas, por lo que tratará de mantener su invicto.

Esta será la segunda edición de este torneo que se dispute a partido único y en cancha neutral en Estado Unidos.

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¿A qué hora comenzará el Campeón de Campeonas de la Liga MX Femenil?

El partido entre el América y las Tigres comenzará en punto de las 18:30 horas (tiempo del Centro de México).

¿Dónde se transmitirá el partido entre América y Tigres?

La transmisión de la final, en nuestro país, será exclusiva por el canal de YouTube de la Liga BBVA MX Femenil.

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Sigue aquí el minuto a minuto del América vs Tigres del Campeón de Campeonas

¡TERMINA EL ENFRENTAMIENTO Y SOMOS CAMPEÓN DE CAMPEONAAAAAAAS! 🏆🏆🏆 pic.twitter.com/xkr8O6mWrL — Club América Femenil (@AmericaFemenil) July 27, 2026

Universal Deportes 08:53 PM Itzel Velasco detiene dos disparos en la tanda de penaltis La portera del América se viste de heroína y ayuda a que el América conquiste el título del Campeón de Campeonas de la Liga MX Femenil.

Universal Deportes 08:33 PM Se termina el tiempo reglamentario en San Antonio América y Tigres definirán al Campeón de Campeonas desde los onces pasos.

Universal Deportes 08:32 PM La árbitra central añade siete minutos La silbante decide que todavía se jugarán unos minutos más antes de la tanda de penaltis.

Universal Deportes 08:25 PM Diana Ordóñez iguala el marcador en el minuto 88 La delantera de las Tigres no falla ante la portería del América y empata el Campeón de Campeones.

⏱️ 74' | América 1 vs. 0 Tigres

Cambio del América

Sale: Montse Saldivar y Jana Gutiérrez

Entra: Priscila da Silva y Sofía Ramos pic.twitter.com/utQOBF4Gvw — Club América Femenil (@AmericaFemenil) July 27, 2026

62’⏱️ | AME 1️⃣-0️⃣ UANL | Gran achique de Itzel para evitar el segundo del rival.#SiempreContigo 👊 #EstoEsTigresFemenil 🐯 pic.twitter.com/6qql2aufqf — Club Tigres Femenil 🐯 (@TigresFemenil) July 27, 2026

Universal Deportes 07:56 PM Itzel Velasco sufre fuerte golpe en el rostro en el minuto 58 La portera del América se queda tendida sobre el césped y entra la asistencia médica para atenderla.

46' ⏱️ | 🦅 AME 1-0 TIG 🐯

🔥 ¡ARRANCA LA SEGUNDA MITAD EN SAN ANTONIO!



A 45 minutos de conocer a las nuevas Campeón de Campeonas. 🏆



SIGUE LA TRANSMISIÓN AQUÍ: https://t.co/nGxANtXo4a#CampeónDeCampeonas | #AMEvsTIG | #LigaFemenilDndSea — Liga Femenil BBVA (@LigaBBVAFemenil) July 27, 2026

Universal Deportes 07:25 PM Finaliza el primer tiempo en San Antonio La árbitra central termina la primera parte del Campeón de Campeonas de la Liga MX Femenil

Universal Deportes 07:15 PM La árbitra central anula el gol de Montse Saldívar en el minuto 40 La lateral mexicana había ampliado la ventaja del América, pero tocó el baló con la mano y su anotación no contó.

Universal Deportes 07:10 PM Diana Ordóñez se queda cerca de igualar el marcador en el minuto 35 La delantera de las Tigres remata dentro del área azulcrema, pero Itzel Velasco evita la anotación.

Universal Deportes 07:08 PM Nancy Antonio casi marca un golazo de tiro libre en el minuto 34 La jugadora del América estrella su tiro en el travesaño y la portera de las Tigres corre con suerte.

Universal Deportes 07:05 PM Se realiza la pausa de hidratación en el minuto 30 La árbitra central detiene el partido para que las jugadores del América y de las Tiges se rehidraten en San Antonio.

Universal Deportes 06:56 PM María Sánchez estrella un disparo en el minuto 22 La volante mexicana ejecuta un tiro-centro que se termina impactando en el larguero de las Águilas.

Universal Deportes 06:55 PM Maricarmen Reyes intenta un disparo en el minuto 21 La volante mexicana realizó un tiro que se va por encima de la portería del América.

Universal Deportes 06:44 PM Gol de Irene Guerrero al minuto 11 El América se adelanta en el marcador con un anotación de la volante española.

0' ⏱️ | 🦅 AME 0-0 TIG 🐯

¡ARRANCA EL PARTIDO DESDE TEXAS! 🔥



AMÉRICA Y TIGRES BUSCAN LA GLORIA MÁXIMA DESDE EL TOYOTA FIELD. 🏆



SIGUE LA TRANSMISIÓN AQUÍ: https://t.co/nGxANtXo4a#CampeónDeCampeonas | #AMEvsTIG | #LigaFemenilDndSea — Liga Femenil BBVA (@LigaBBVAFemenil) July 27, 2026

Universal Deportes 06:41 PM XI titular de las Tigres en el Campeón de Campeonas Itzel González; Jimena López, Mariza Nascimiento, Greta Espinoza y Myra Delgadillo; María Sánchez, Alexia Delgado, Maricarmen Reyes y Stephany Mayor; Diana Ordoñez y Álison González-

Universal Deportes 06:26 PM XI titular del América para el Campeón de Campeonas Itzel Velasco; Isa Haas, Kim Rodríguez, Montse Saldívar y Karen Luna; Jana Gutiérrez, Gaby García, Irene Guerrero y Nancy Antonio; Geyse Ferreira y Scarlett Camberos.

Así llegan las Más Campeonas de México al Toyota Field. 🏟️@GrupoBerel pic.twitter.com/AXKhRBTkTv — Club Tigres Femenil 🐯 (@TigresFemenil) July 26, 2026

Amazonas rumbo al Toyota Field. 😎 pic.twitter.com/6F5VPnxauI — Club Tigres Femenil 🐯 (@TigresFemenil) July 26, 2026

Llegamos Águilas 🦅 🏆 pic.twitter.com/t9LqCL52OG — Club América Femenil (@AmericaFemenil) July 26, 2026