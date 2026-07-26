La Liga MX celebró una nueva edición de la Gala del Balón de Oro, donde se reconoció a lo mejor de la temporada 2025–26 del futbol mexicano.

Durante una ceremonia encabezada por Mikel Arriola, comisionado de la FMF, y Mariana Gutiérrez, presidenta de la Liga Femenil, se dieron a conocer a los ganadores que fueron elegidos mediante una votación combinada entre el comité integrado por los 18 equipos de la Liga MX, sus capitanas, capitanes y directores técnicos, así como por la afición, cuya participación fue en línea.

El atacante brasileño Joao Pedro, delantero del Atlético de San Luis, fue el gran protagonista de la noche al llevarse tres galardones: Goleador de la temporada, Delantero del año y el máximo reconocimiento, Jugador de la temporada.

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Por su parte, la mediocampista española Irene Guerrero reafirmó su liderazgo y calidad con las Águilas del América al ser distinguida como Jugadora de la temporada en la Liga Femenil.

El estratega del Toluca, Antonio Mohamed, quien fue distinguido como el Director técnico de la temporada, liderará al equipo de estrellas de la Liga MX en el All-Star Game contra el equipo de la MLS este miércoles.

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Otros reconocimientos que se entregaron fueron Mejor portero (Nahuel Guzmán), Mejor defensa central (Erik Lira), Mejor defensa lateral (Bryan González), Mejor novato (Brian Gutiérrez), Mejor medio defensivo (Marcel Ruiz) y Mejor medio ofensivo (Nicolás Castro).

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Lista de Ganadores