Con mucho pundonor y una genialidad, el Atlético San Luis empató (2-2) con los Tigres y rescató un punto más que valioso en el estadio Universitario.

En el primer tiempo, rápidamente, los locales se fueron al frente en el marcador, gracias a su capitán.

Fernando Gorriarán apareció solo dentro del área chica potosina y aprovechó un recentro de Joaquim, tras un tiro de esquina, para abrir el marcador (10') en El Volcán.

Los dirigidos por Guido Pizarro siguieron intentando anotar otro gol, pero no lo conseguían y fueron sorprendidos antes del descanso.

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En una jugada prefabricada, los tuneros aprovecharon una de las pocas acciones de peligro que habían generado en la portería felina.

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Rafael Llorente metió un disparo que fue desviado por un zaguero auriazul y que se incrustó (38') en la cabaña de Nahuel Guzmán, quien no pudo hacer nada para evitar la paridad.

Para la segunda mitad, el desarrollo del partido fue el mismo y los Tigres siguieron creando acciones en el área rival. Quería recuperar la ventaja.

A los pocos minutos, lograron su cometido. En un gran acción colectiva, entre Fernando Gorriarán y Diego Sánchez, la escuadra universitaria amplió el marcador.

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El Chicha definió de gran manera y devolvió la alegría a la afición presente en el Universitario (53'). Aunque, fuera por algunos minutos.

Cuando todo parecía indicar que Guido Pizarro y sus pupilos se quedarían con los tres puntos en casa y sumarían su primera victoria en el Apertura 2026, apareció David Rodríguez con una extraordinaria anotación.

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El volante mexicano no tuvo la presió de ningún rival, recorrió varios metros y vio la oportunidad de realizar un disparo de larga distancia.

Con un impresionante zurdazo, venció a Nahuel Guzmán (89') y rescató el empate para la escuadra rojiblanca.

De último minuto, el Atlético San Luis le arrebató la victoria a los Tigres en su propia casa; ambos sumaron un punto, pero siguen sin poder ganar en el Apertura 2026.