Liga MX: Tigres vs Atlético San Luis – EN VIVO – Jornada 2 – Apertura 2026

Continúa la actividad de la Jornada 2 del Apertura 2026 con el partido entre Tigres y Atlético San Luis.

El equipo de Guido Pizarro y el de Diego Mejía se enfrentan esta noche sobre la cancha del estadio Universitario.

El conjunto neoleonés y el potosino protagonizan un duelo de necesitados, ya que ninguno pudo ganar en su presentación en el naciente torneo del futbol mexicano.

Los felinos perdieron (3-1) con el Tijuana en el estadio Caliente y sufrieron la expulsión de Rodrigo Aguirre.

Mientras que los tuneros dejaron espacar la victoria ante el Cruz Azul y sufrieron una dolorosa remontada (2-3) en el Libertad Financiera.

Por tal motivo, ambos clubes salen con la necesidad de sumar sus primeros tres puntos en el certamen para no rezagarse en la tabla de posiciones.

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Cabe resaltar que los Tigres sólo han perdido uno de sus últimos 16 partidos de Liga MX con el Atlético San Luis, con saldo de nueve victorias y seis empates.

Incluso, ya suman cuatro partidos consecutivos sin sufrir un descalabro; la última ocasión fue en la ida de los cuartos de final del Apertura 2024, cuando cayeron (3-0).

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Esta noche, el equipo auriazul tratará de mantener la inercia ganadora ante el rojiblanco, sobre todo, porque juega su primer juego como local en El Volcán, en este Apertura 2026.

Cabe resaltar que el partido entre Tigres y Atlético San Luis comenzará en punto de las 21:00 horas y será transmitido a través de las pantallas de Azteca 7, FOX One y Disney+ Premium.

Este encuentro, junto el de Santos vs Atlas, será el último de la jornada sabatina de la Liga MX.

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Para los dos clubes, será importante ganar para llegar a la tercera fecha del Apertura 2026 con mayor motivación.

La escuadra de Guido Pizarro visitará al Querétaro el próximo sábado en el estadio Corregidora.

Mientras que la de Diego Mejía recibirá al Tijuana el siguiente viernes en el estadio potosino.

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Sigue aquí el minuto a minuto del Tigres vs Atlético San Luis