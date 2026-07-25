[Publicidad]
Este sábado continúa la actividad de la Liga MX con la jornada 2 del torneo Apertura 2026 con tres atractivos partidos. Equipos como Chivas, Atlas y Tigres entran en acción en su segundo partido del campeonato, todos con ambiciones similares.
Uno de estos tres partidos será transmitido por televisión abierta, y a continuación te contamos dónde y a qué hora puedes ver la jornada.
Lee también Chivas recibe al FC Juárez con la obligación de sumar su primer triunfo en el Apertura 2026
Primero será el Guadalajara que abrirá el telón en casa, el estadio Akron, cuando reciba a los Bravos de Juárez obligados a ganar después de sufrir una derrota en el debut frente al Toluca. Las Chivas vuelven a jugar como local y deben hacer pesar su condición de anfitrión para sumar los primeros tres puntos del campeonato.
Más tarde, en la Comarca Lagunera, Santos recibe al Atlas, y a la hora misma hora, en Nuevo León, los Tigres -ya sin Ángel Correa- jugarán contra el Atlético de San Luis.
A continuación, les presentamos los detalles para que sepan a qué hora y dónde ver en vivo cada partido.
[Publicidad]
Lee también Atlante está de regreso y así lo vivió su afición en el Estadio Azteca
¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO LA JORNADA 2 DE LA LIGA MX?
Chivas vs Juárez FC
- Hora: 17:07 horas
- Transmisión: Prime Video
Santos Laguna vs Atlas
[Publicidad]
- Hora: 21:00 horas
- Transmisión: ESPN, Disney+ y ViX
Tigres vs Atlético de San Luis
- Hora: 21:00 horas
- Transmisión: Azteca 7 y FOX
Lee también Joel Huiqui sueña en grande con Cruz Azul: “El objetivo es crear un equipo de época”
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
Donald Trump agradece a Ferran Torres por usar la gorra MAGA: "Fue un bonito homenaje"
Mundo
Tras terremotos en Venezuela, inspeccionan 8 mil estructuras en Caracas; más del 70% son habitables, dicen ingenieros
Metrópoli
¡Toma precauciones! Estas son las marchas y concentraciones previstas para este sábado 25 de julio en la CDMX
Mundo
Japón vive quinta jornada consecutiva de "calor cruel"; temperaturas superan los 40 grados y hospitalizan a 453 personas en Tokio