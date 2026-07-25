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Cuautitlán Izcalli.- Al interior de un domicilio localizado en la colonia La Quebrada fueron localizados los cuerpos sin vida de tres personas.
El gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli informó que la Comisaría General de Seguridad Pública atendió el reporte de lo que presuntamente se trató de un ataque directo.
El reporte recibido por los oficiales municipales fue por detonaciones de arma de fuego dentro de un domicilio en la parte alta de la colonia La Quebrada.
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“De acuerdo con los primeros indicios, se trató de una acción dirigida contra ese lugar específico”, informó el Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli.
Al sitio llegaron servicios de emergencia que valoraron las condiciones de las personas halladas y determinaron que ya no contaban con signos vitales.
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Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizaron el levantamiento de los cadáveres e iniciarán con las indagatorias del caso.
Vinculan a proceso a presunto integrante del grupo delictivo "La Glendisa"; está acusado de narcomenudeo y extorsión en CDMX
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