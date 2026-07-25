Este sábado las Chivas reciben en el estadio Akron al FC Juárez con la obligación de ganar y sumar los primeros tres puntos del torneo.

Para este encuentro, el director técnico argentino Gabriel Milito no podrá contar con Ángel Sepúlveda, quien recibió la tarjeta roja directa el fin de semana pasado en la derrota contra el Toluca; sin embargo, el Rebaño podría contar con Armando González nuevamente como titular.

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Como es de esperarse, el balance histórico entre estos equipos se inclina en favor de los rojiblancos. Tan sólo en los últimos 10 enfrentamientos de Liga MX, Chivas sólo ha perdido uno, con saldo de cinco victorias y cuatro empates.

En la primera jornada, los Bravos perdieron (0-1) contra el Puebla, por lo que también están obligados a ganar si desean salir del fondo de la tabla de posiciones.

A continuación, les presentamos los detalles para que sepan a qué hora y dónde ver en vivo el partido.

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¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO CHIVAS VS JUÁREZ FC?

Hora: 17:00 horas

Dónde: Estadio Akron

Transmisión: Prime Video

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