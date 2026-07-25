Las mujeres víctimas de lesiones dolosas alcanzaron en junio un total de 7 mil 476, la segunda cifra más alta de que se registro en el reporte mensual de violencia contra las mujeres del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que data de 2015.

Ello significa que al menos 249 mujeres mayores de 30 años fueron víctimas de este delito del fuero común diariamente en el país, principalmente en el Estado de México, Guanajuato, Aguascalientes, Baja California Sur, Hidalgo, Michoacán y Sinaloa, en tasa por cada 100 mil habitantes.

De enero a junio, suman 42 mil 21 víctimas mujeres de lesiones dolosas, de acuerdo con el informe elaborado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública con base en las carpetas de investigación iniciadas por las fiscalías o procuradurías estatales.

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Sobreviviente de violencia familiar. Foto: Jorge Alvarado

En este año, el segundo del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se rebasaron por primera vez las siete mil víctimas mujeres de lesiones dolosas, siendo mayo el que impuso récord histórico de 7 mil 940 víctimas, en cifras del reporte de violencia contra las mujeres.

El delito de lesiones dolosas es considerado un paso antes al homicidio o feminicidio por autoridades ministeriales y de la defensa de derechos humanos. Es competencia de las fiscalías o procuradurías estatales.

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Según el informe, Estado de México es el primer lugar con una tasa de 148.9 víctimas mujeres de lesiones dolosas por cada 100 mil habitantes. Le siguen Guanajuato, 135.8 víctimas; Aguascalientes, 128; Baja California Sur, 100; Hidalgo, 92; Michoacán, 86; Sinaloa, 77.9.

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Asimismo, el delito de violencia familiar registró en junio la segunda cifra más alta con 25 mil 31 carpetas de investigación abiertas en el país, entre ellas la del caso del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Padilla, vinculado a proceso por violencia familiar contra su esposa María Felicia Jiménez y su hijo de seis años de edad. Sin embargo, el exfuncionario y académico recuperó su libertad del penal de Atlacholoaya, en el municipio de Xochitepec, Morelos, donde estuvo unos días.

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