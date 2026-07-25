Cuautla, Morelos.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el uso del Castillo de Chapultepec para una cena organizada por la Federación Internacional de Futbol (FIFA) ya fue transparentado, pero aseguró que, si es necesario proporcionar más información, su gobierno lo hará.

Previo a encabezar un evento del Programa de Vivienda en Cuautla, Morelos, la mandataria fue consultada sobre la información publicada por EL UNIVERSAL, en la que se señala que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga la realización de la cena en el recinto histórico.

Sheinbaum precisó que, hasta donde tiene conocimiento, la Fiscalía no abrió una investigación de oficio, sino que analiza una denuncia presentada por un trabajador del INAH.

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Claudia Sheinbaum y Gianni Infantino durante la cena de gala en el castillo de Chapultepec. Foto: @JTejado

“Es una denuncia que puso un profesor del INAH, un trabajador del INAH, y lo está analizando, pero no es que la Fiscalía haya abierto una investigación. En esa parte no sale bien en EL UNIVERSAL, es una denuncia de un privado que puso en la Fiscalía y ellos analizarán si es que hay algún tema”, declaró.

Cuestionada sobre si considera necesario transparentar todo el proceso relacionado con la organización del evento y el uso del inmueble, la titular del Ejecutivo respondió que la información ya fue dada a conocer, aunque dejó abierta la posibilidad de ampliar los detalles.

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“Ya se transparentó, y si se requiere más, por supuesto”, respondió.

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EL Gran Diario de México publicó este sábado que el documento que acredita el pago de más de un millón de pesos realizado por la FIFA por el uso del Castillo de Chapultepec fue reservado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

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De acuerdo con la respuesta a una solicitud de información realizada por este diario, el instituto argumentó que dicho documento forma parte de una indagatoria en curso de la Fiscalía General de la República, por lo que su difusión podría afectar el debido proceso.

El caso se originó después de que, el pasado 23 de junio, investigadores del INAH presentaron una denuncia ante la FGR al considerar que la renta del Castillo de Chapultepec para el evento de la FIFA habría vulnerado disposiciones constitucionales y la normatividad que protege el patrimonio histórico y cultural del país.

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