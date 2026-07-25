[Publicidad]
Los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 ya comenzaron y este sábado comenzó la lluvia de medallas para la delegación mexicana presente en República Dominicana.
Desde horas tempranas de este sábado comenzaron los éxitos para México en esta edición de los Juegos y a continuación, haremos un repaso de las medallas conquistadas AL MOMENTO.
Lee también Claudia Sheinbaum aplaude histórica actuación de Isaac del Toro en el Tour de Francia; destaca su lugar en el podio
LAS MEDALLAS DE ORO DE MÉXICO HASTA AHORA
- La primera medalla de oro llegó gracias a Melissa Márquez y Aylin Ibarra, ganadoras en el doble par de remos cortos peso ligero femenino (LW2X).
- Más tarde, Matías Grande, Raúl Rodríguez y Francisco Padilla derrotaron 6-2 a Colombia en la final de la prueba por equipos de arco recurvo.
- En badminton, el equipo mixto venció a Guatemala
- En Natación en Aguas Abiertas, Paulo Strehlke se quedó con el primer lugar en la prueba de los 10km
- William Arroyo dominó la modalidad de poomsae tradicional individual de taekwondo
- Las arqueras Alejandra Valencia, Angela Ruiz y Ana Pau Vázquez superaron a 5-1 a Colombia en la final de la prueba por equipo recurvo de tiro con arco femenil
LAS MEDALLAS DE PLATA DE MÉXICO HASTA AHORA
- En los 10 km de aguas abiertas, Yuritzi Salgado terminó con 2:18:44.0 para el segundo lugar.
- Cecilia Lee, en taekwondo, quedó en segundo lugar de la modalidad poomsae tradicional femenil
- En la prueba contrarreloj de ciclismo de ruta, Sara Roel ganó otra medalla para México
LAS MEDALLAS DE BRONCE DE MÉXICO HASTA AHORA
- Diego Obele terminó en tercer lugar de los 10 km de aguas abiertas
- Dalia Berenice Moreno, también en aguas abiertas, obtuvo el bronce con 2:18:48.0.
- En la prueba de doble par de remos cortos en pego ligero, Rafael Mejía y Roberto Ahumada se quedaron con el tercer lugar
Lee también Donald Trump agradece a Ferran Torres por usar la gorra MAGA: "Fue un bonito homenaje"
[Publicidad]
Más información
Estados
Caso Dafne: Defensa de Danna Yanina cuestiona irregularidades por parte de autoridades; jueza aplaza audiencia
Estados
Acceso a Chichén Itzá solo es a través del Centro de Atención a Visitantes: INAH Yucatán; no habrá modificaciones pese a protestas, dice
Nación
"Migrar para vivir, no para ser asesinados"; exigen en CDMX justicia por mexicanos muertos a manos de ICE
Espectáculos
Green Day toma por sorpresa la Comic-Con de San Diego con un concierto gratuito