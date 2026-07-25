Cuautla, Morelos.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró la histórica actuación del ciclista mexicano Isaac del Toro, quien aseguró un lugar en el podio del Tour de Francia y conquistó el maillot blanco como campeón de la clasificación de los jóvenes, un logro sin precedentes para el deporte mexicano en la considerada la competencia ciclista más importante del mundo.

A su llegada a la asamblea del Programa de Vivienda para el Bienestar en Cuautla, Morelos, la Mandataria federal fue cuestionada sobre el desempeño del pedalista bajacaliforniano y respondió con un mensaje breve, pero emotivo.

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“¡Felicidades!”, expresó Sheinbaum, al tiempo que dedicó un prolongado aplauso al ciclista mexicano.

El reconocimiento de la Presidenta ocurre luego de que Del Toro asegurara de manera histórica un lugar entre los tres mejores de la clasificación general del Tour de Francia, además de obtener el maillot blanco, distintivo que se entrega al mejor ciclista menor de 26 años de la competencia.

El resultado representa uno de los mayores éxitos del ciclismo mexicano en competencias internacionales y coloca a Del Toro entre las principales figuras del pelotón mundial.

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