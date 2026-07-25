Cuautla, Mor.— En medio del clima de violencia que enfrenta Morelos y tras la detención del alcalde de Cuautla por presuntos vínculos con grupos delictivos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció un reforzamiento de la seguridad en este municipio con mayor presencia de la Guardia Nacional, así como un operativo “casa por casa” para incorporar a jóvenes a la escuela y al empleo como parte de la estrategia para atender las causas de la inseguridad.

Durante un evento del Programa de Vivienda para el Bienestar, la mandataria informó que, luego de la captura del presidente municipal, ordenó el despliegue de un equipo del Gobierno federal para coordinar acciones con la administración estatal y atender la situación de seguridad en la región.

“Di la instrucción desde que pasó esta detención de que viniera un equipo grande del Gobierno de México a coordinarse con el gobierno del estado para atender a los habitantes de Cuautla, para garantizar la paz y la seguridad”, señaló.

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Presidenta Claudia Sheinbaum durante un evento del Programa de Vivienda para el Bienestar en el estado de Morelos (25/07/2026). Foto: Presidencia

Sheinbaum recordó que un día antes encabezó en Morelos la reunión del Gabinete de Seguridad, donde giró nuevas instrucciones a las dependencias federales para fortalecer la estrategia en la entidad.

Sheinbaum se compromete a ampliar oferta educativa

Como parte de las acciones, destacó que se atenderán las causas que originan la violencia, con énfasis en los jóvenes que actualmente no estudian ni cuentan con oportunidades laborales.

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La Presidenta explicó que en Cuautla existe una demanda importante de educación media superior, pues actualmente sólo operan cinco preparatorias públicas frente a más de 50 privadas, por lo que instruyó al secretario de Educación Pública, Mario Delgado, a ampliar la oferta educativa.

“Tenemos que construir al menos diez preparatorias más”, afirmó.

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Mario Delgado. titular de la SEP. Foto: Especial

Además, anunció que a partir de la próxima semana brigadas del Gobierno federal recorrerán las colonias del municipio para identificar a adolescentes y jóvenes que abandonaron sus estudios.

“Vamos a ir casa por casa a buscar a los jóvenes, a tocar las casas de las familias, a decir: ¿tu hijo va a la escuela?, ¿no va a la escuela? Pues lo vamos a llevar a la escuela, porque tiene que ir a la escuela, no puede andar por ahí delinquiendo”, expresó.

La mandataria también informó que instruyó al secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, a ampliar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro en Cuautla para que más personas puedan acceder a un empleo mediante la capacitación en negocios y comercios de la localidad.

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Mayor presencia de la Guardia Nacional, anuncia Sheinbaum

En materia de seguridad, Sheinbaum anunció un incremento en la presencia de la Guardia Nacional en el municipio y reconoció el trabajo que realizan tanto esa corporación como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

“Di instrucciones a la Guardia Nacional para que tenga mayor presencia aquí en el municipio de Cuautla”, indicó.

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La presidenta adelantó que dará seguimiento personal a los resultados de estas acciones y anunció que regresará al municipio dentro de tres meses para evaluar los avances en materia de seguridad, educación y empleo.

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Elementos de la Guardia Nacional. Foto: Jesús Verdugo / AFP

“Voy a regresar a Cuautla en tres meses para ver cómo van”, dijo ante los asistentes.

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Asimismo, explicó que, además del recorrido casa por casa, autoridades federales sostendrán reuniones directas con comerciantes para conocer los problemas que enfrentan y fortalecer las acciones de prevención y combate a la delincuencia.

Las medidas fueron anunciadas en un contexto de creciente preocupación por la violencia en Morelos, luego de que recientemente la Fiscalía General del Estado detuvo al alcalde de Cuautla por presuntos nexos con grupos criminales, un caso que ha puesto nuevamente el foco sobre la infiltración del crimen organizado en autoridades municipales.

Sheinbaum sostuvo que la recuperación de la paz requerirá un esfuerzo conjunto entre las familias, los gobiernos estatal y federal y las fuerzas de seguridad.

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