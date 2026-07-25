Guanajuato.- Para seguir en control de sus emociones, Cecilia Suárez, la actriz de "La casa de las flores" y "Sexo, pudor y lágrimas", no teme decir que ha puesto mucho dinero en terapias profesionales.

No es algo nuevo en el mundo actoral, pues los cuerpos y las mentes resienten lo que los actores experimentan con personajes intensos, así sean inventados.

"Poco hablamos de la dinámica actoral; hay que revisarse constantemente: quién eres y con qué herramientas llegas. Millones de pesos gastados en terapia y muchas horas de autorreflexión y de saber quién soy he tenido", comenta Suárez.

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La declaración se dio esta tarde durante una master class ofrecida por Suárez, en el marco de su homenaje nacional en el Guanajuato International Film Festival, que se desarrolla en la capital del Bajío.

Apunta que para "sanar" tras cada personaje ha recurrido a varias técnicas; la más reciente, la psicomagia, inventada por Alejandro Jodorowsky, que es una combinación de teatro, ritos chamánicos y psicoanálisis.

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"Uno cree que después de cierto tiempo ya no va a pasar, pero no es así (risas). Lo último ha sido la psicomagia para protegerme en las funciones y estar en un lugar estable", apunta.

A pregunta expresa, considera que las nuevas generaciones actorales sienten angustia durante el descanso, cuando deberían disfrutarlo.

Durante la plática, Cecilia revela que, aunque se siente bien trabajando en cine, televisión y teatro, este último es el rey de su corazón.

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"Discúlpame, Sarah (Hoch)", dice bromeando en alusión a la directora del festival.

"La interpretación tiene ahí su casa matriz, sigue siendo la prueba de fuego para los actores; ahí no tenemos toma 2 o 3, no tiene trucos y eso es lo que me fascina", subraya.

Asegura que, pese a llevar siete años radicando en España, siempre está pendiente de lo que sucede en México, leyendo noticias.

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"Está presente todos los días, leyendo noticias, hablando, comiendo mexicano en la casa; hay una cierta añoranza de estar acá o regresar en algún momento.

"Vivir en el exilio voluntario es muy enriquecedor porque he descubierto parte de mi historia familiar y reconocido parte del país en mí. Tenemos líderes que insisten en dividir en lugar de generar una sinergia que nos enriquezca más", indica Suárez.