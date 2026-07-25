Tras el asesinato del periodista, Francisco Alejandro Leyva Aguilar, el corresponsal de Proceso en Oaxaca, Pedro Matías Arrazola, sufrió amenazas a través de redes sociales en las que aseguraban que sería el siguiente en ser asesinado.

Organizaciones sociales y organismos internacionales, así como Proceso, han exigido investigar las amenazas contra Pedro Matías y que le otorguen garantías de seguridad.

Posterior a estos hechos, se emitieron medidas de protección para él con el seguimiento de dos agentes de la Fiscalía General de Oaxaca y rondines cerca de su vivienda por elementos de la Policía Estatal.

"Yo no me enteré (de las amenazas) hasta que me hablaron de Reporteros Sin Fronteras y después de la ONU, pero no le hice mucho caso... Tú sabes que lo de la bomba no divulgó ni nada de eso, porque digo, mejor bajo perfil y todo eso. Y ahora fue así. Yo no dije nada, pero empezaron en la radio, y se empezaron a mover las cosas".

Entre reclamos de justicia, decenas de familiares, amigos, periodistas y algunos políticos acudieron a dar el último adiós a Alejandro Leyva. Foto: EDWIN HERNÁNDEZ/ EL UNIVERSAL

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Pedro Matías explicó que trató de no dar difusión a las amenazas porque para él, lo importante es el asesinato de Alejandro Leyva y mantener la exigencia de justicia, y porque no quiere ser un distractor.

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Sin embargo, expresó que le recomendaron no minimizar las amenazas en su contra, sobre todo en un contexto en el que se han agravado las agresiones contra periodistas.

Hace dos años, sujetos hasta ahora no identificados, lanzaron bombas molotov con clavos al interior de su vivienda; afortunadamente, no causaron lesiones a su familia ni a él. Pero esa agresión obligó a ser extraído fuera del país por poco más de seis meses para garantizar su seguridad; y hace 16 años, también fue secuestrado y torturado.

El periodista Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado mientras desayunaba a las afueras de su domicilio. | Foto: Edwin Hernández/ EL UNIVERSAL.

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"No, no estoy con miedo. ¿Sabes por qué no tengo miedo? Porque soy creyente. Entonces sé que tengo una misión en esta vida y va a ser hasta el día que me toque y cuando Dios lo decida", expresó.

El corresponsal de Proceso en Oaxaca presentó la denuncia por el delito de amenazas ante la Fiscalía General del Estado y se inició el proceso para incorporarlo al mecanismo de protección a periodistas del gobierno federal.

"Si nos callamos, habrán logrado su propósito. Entonces, como una forma de reconocimiento a Alejandro Leyva, es seguir en la misma línea crítica. Ayer hablé con mi hijo, con mi mamá, mis hermanos y les dije que si me cambio la línea, no voy a ser yo, y me entendieron y me respetan y digo, voy a seguir en lo mismo", manifestó.

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JACL