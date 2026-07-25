Culiacán, Sin.- Ante la creciente ola de violencia que se padece en Mazatlán, en cuyos hechos recientes, en tres puntos distintos se lanzaron artefactos explosivos contra negocios y residencias, el secretario del ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez, pidió un rediseño en la Mesa de Seguridad de las estrategias que se tienen desplegadas.

Comentó que se gestiona para que la Mesa de Seguridad sesione en el puerto y se analice la situación que se presenta en sectores populares y en el medio rural, ya que en las últimas semanas se percibe un repunte en los delitos de alto impacto.

Al ser cuestionado sobre el uso de artefactos explosivos artesanales en tres nuevos eventos de violencia que se registraron este día en diversos puntos, entre ellos, contra un negocio de comida japonesa, en el fraccionamiento Jabalíes, indicó que se requiere que los principales mandos de seguridad se reúnan en la ciudad de Mazatlán.

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Subrayó que existe un aumento significativo en los delitos de alto impacto, por lo que es necesario que los tres niveles de gobierno refuercen la seguridad con nuevas acciones de combate a los grupos delictivos, sobre todo en colonias populares y el medio rural.

Consideró que el operativo que se desplegó con motivo del periodo vacacional funciona en la zona turística, por lo que se requiere ampliar las acciones a los sectores más alejados, que es donde se están presentando los hechos de violencia.

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El Secretario de Seguridad Pública de Mazatlán, Othoniel Barrón Valdez, rechazó que la autoridad este rebasada por la cadena de 19 asesinatos que se han cometido en un lapso menor a dos semanas y con los recientes ataques con explosivos.

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Citó que, en el caso del artefacto lanzado contra un negocio de sushi, este no detonó, en tanto que el que fue lanzado contra una vivienda, en la colonia Lico Velarde, solo causó algunos daños y el tercero no provocó lesiones a nadie.

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Aseguró que no se ha bajado la guardia, los tres órdenes de gobierno están coordinados y trabajan continuamente en los patrullajes de todas las zonas, con la intención de inhibir el delito.

vr