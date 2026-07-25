[Publicidad]
Desde el Estadio de La Cartuja en Sevilla, España, La Velada del Año VI logró superar una audiencia en directo de más de 6 millones de espectadores a través de las plataformas Twitch, YouTube y TikTok.
Durante siete horas de transmisión, miles de internautas volvieron tendencia el evento que fusiona el entretenimiento digital y el espíritu deportivo a través de los diez combates entre los streamers del momento.
En una noche sin precedentes, la edición más ambiciosa del torneo organizado por Ibai Llanos estuvo conformada por 10 combates y los shows en vivo de Bad Gyal, Yandel y Anuel AA. En ese sentido, a contuación te presentamos la lista completa de los ganadores de La Velada del Año VI.
Leer también La Velada del Año VI: ¿Quiénes son Edu Aguirre y Gastón Edul?; periodistas se enfrentarán en esta sexta edición
Lista completa de ganadores en La Velada del Año VI:
Los streamers que obtuvieron el codiciado cinturón de La Velada del Año y el anillo conmemorativo, fueron los siguientes:
- Pelea La Parce vs. Fabiana: Ganadora La Parce
- Pelea Cleerss vs. Natalia MX: Ganadora Natalia MX
- Pelea Edu Aguirre vs. Gastón Edul: Ganador Edu Aguirre
- Pelea Marta Díaz vs. Tatiana: Ganadora Marta Díaz
- Pelea ViruZz vs. Gero Arias: Ganador Gero Arias
- Pelea Alondrissa vs. Angie Velasco: Ganadora Alondrissa
- Pelea Lit Killah vs. Kidd Keo: Ganador Lit Killah
- Pelea Samy Rivers vs. RoRo: Ganadora Roro
- Co-estelar Plex vs. Fernanfloo: Ganadador Plex
- Main Event TheGrefg vs. IlloJuan: Ganadador TheGrefg
También te interesará:
[Publicidad]
Muere influencer sinaloense Adriana García; se habría sometido a cirugía estética en clínica de Culiacán
¿Cómo lavar los termos correctamente para eliminar bacterias?; descubre la guía definitiva
¿Cómo eliminar manchas de sudor de camisetas blancas?; consulta aquí el método efectivo
[Publicidad]
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dcs
[Publicidad]
Más información
Estados
Evangélicos marchan contra reforma de identidad y género, recién aprobada en Chiapas; exigen su abrogación
Mundo
Chile captura al último exmilitar involucrado en el asesinato de Víctor Jara; recibe 25 años de cárcel
Espectáculos
Ryan Gosling dará vida a Ghost Rider en el Universo Cinematográfico de Marvel
Universal Deportes
Cruz Azul conquista el Campeón de Campeones al derrotar a Toluca y se enfrentará al Inter Miami de Lionel Messi