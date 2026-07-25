Desde el Estadio de La Cartuja en Sevilla, España, La Velada del Año VI logró superar una audiencia en directo de más de 6 millones de espectadores a través de las plataformas Twitch, YouTube y TikTok.

Durante siete horas de transmisión, miles de internautas volvieron tendencia el evento que fusiona el entretenimiento digital y el espíritu deportivo a través de los diez combates entre los streamers del momento.

En una noche sin precedentes, la edición más ambiciosa del torneo organizado por Ibai Llanos estuvo conformada por 10 combates y los shows en vivo de Bad Gyal, Yandel y Anuel AA. En ese sentido, a contuación te presentamos la lista completa de los ganadores de La Velada del Año VI.

Leer también La Velada del Año VI: ¿Quiénes son Edu Aguirre y Gastón Edul?; periodistas se enfrentarán en esta sexta edición

La competencia de boxeo amateur más esperada de Twitch. Foto: @ifolavelada

Lista completa de ganadores en La Velada del Año VI:

Los streamers que obtuvieron el codiciado cinturón de La Velada del Año y el anillo conmemorativo, fueron los siguientes:

Pelea La Parce vs. Fabiana: Ganadora La Parce

Pelea Cleerss vs. Natalia MX: Ganadora Natalia MX

Pelea Edu Aguirre vs. Gastón Edul: Ganador Edu Aguirre

Pelea Marta Díaz vs. Tatiana: Ganadora Marta Díaz

Pelea ViruZz vs. Gero Arias: Ganador Gero Arias

Pelea Alondrissa vs. Angie Velasco: Ganadora Alondrissa

Pelea Lit Killah vs. Kidd Keo: Ganador Lit Killah

Pelea Samy Rivers vs. RoRo : Ganadora Roro

Co-estelar Plex vs. Fernanfloo: Ganadador Plex

Plex vs. Fernanfloo: Main Event TheGrefg vs. IlloJuan: Ganadador TheGrefg

THEGREFG ES EL GANADOR DEL MAIN EVENT DE LA VELADA DEL AÑO VI. pic.twitter.com/8K0Ct8tXDW — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) July 26, 2026

También te interesará:

[Publicidad]

Muere influencer sinaloense Adriana García; se habría sometido a cirugía estética en clínica de Culiacán

¿Cómo lavar los termos correctamente para eliminar bacterias?; descubre la guía definitiva

¿Cómo eliminar manchas de sudor de camisetas blancas?; consulta aquí el método efectivo

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs