Tendencias | 25-07-26 | 19:01 | Actualizada | 25-07-26 | 19:11 |

Desde el Estadio de La Cartuja en Sevilla, España, La Velada del Año VI logró superar una audiencia en directo de más de 6 millones de espectadores a través de las plataformas Twitch, YouTube y TikTok.

Durante siete horas de transmisión, miles de internautas volvieron tendencia el evento que fusiona el y el espíritu deportivo a través de los diez combates entre los streamers del momento.

En una noche sin precedentes, la edición más ambiciosa del torneo organizado por Ibai Llanos estuvo conformada por 10 combates y los shows en vivo de Bad Gyal, Yandel y Anuel AA. En ese sentido, a contuación te presentamos la .

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La competencia de boxeo amateur más esperada de Twitch. Foto: @ifolavelada
La competencia de boxeo amateur más esperada de Twitch. Foto: @ifolavelada

Lista completa de ganadores en La Velada del Año VI:

Los streamers que obtuvieron el codiciado cinturón de La Velada del Año y el anillo conmemorativo, fueron los siguientes:

  • Pelea La Parce vs. Fabiana: Ganadora La Parce
  • Pelea Cleerss vs. Natalia MX: Ganadora Natalia MX
  • Pelea Edu Aguirre vs. Gastón Edul: Ganador Edu Aguirre
  • Pelea Marta Díaz vs. Tatiana: Ganadora Marta Díaz
  • Pelea ViruZz vs. Gero Arias: Ganador Gero Arias
  • Pelea Alondrissa vs. Angie Velasco: Ganadora Alondrissa
  • Pelea Lit Killah vs. Kidd Keo: Ganador Lit Killah
  • Pelea Samy Rivers vs. RoRo: Ganadora Roro
  • Co-estelar Plex vs. Fernanfloo: Ganadador Plex
  • Main Event TheGrefg vs. IlloJuan: Ganadador TheGrefg

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