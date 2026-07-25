Familiares y amigos del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar protestaron durante el desfile de las delegaciones de la Guelaguetza, para exigir justicia por su asesinato.

Con lonas y pancartas, también sobre el techo de una vivienda, y vestidos de negro, demandaron a la ciudadanía sumarse a su exigencia y expresaron que Oaxaca y el país viven una situación de terrorismo.

Con lonas y pancartas, vestidos de negro, demandaron a la ciudadanía sumarse a su exigencia. | Foto: Edwin Hernández.

"Somos familia de Alejandro Leiva. Y lo único que pedimos es justicia para mi tío. Sabemos la situación que está viviendo el país. Somos solidarios con todo el país, porque no es solo Oaxaca, es todo el país. Por favor, únanse a nuestra causa. Sabemos qué situación vive cada familia en el norte, en el centro y en el sur".

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Alejandro Leyva fue asesinado el pasado 22 de julio de 2026 frente a su domicilio, mientras desayunaba en un puesto de comida en el fraccionamiento La Esmeralda en el municipio de San Pablo Etla, Oaxaca.

Con lonas y pancartas, también sobre el techo de una vivienda, expresaron que Oaxaca y el país viven una situación de terrorismo. | Foto: Edwin Hernández.

"No es posible que sigamos viviendo una situación de terrorismo. Ya basta. Ya basta. Venimos en son de paz. Somos solidarios. Somos ciudadanos. Somos familia, al igual que ustedes. Queremos un Oaxaca en paz. Oaxaca es cultura. No es balas", expresó una de sus sobrinas durante la protesta.

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Y agregó que no se puede permitir que destruyan de esta manera al Estado, al mismo tiempo que expresó su hartazgo.

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"Estamos hartos, hartos de tanta impunidad y de tanta injusticia", manifestaron. | Foto: Edwin Hernández.

"Estamos hartos, hartos de tanta impunidad y de tanta injusticia. Y estoy segura de que quienes están aquí están de acuerdo conmigo, pero no tienen voz para decirlo. Nosotros, con el dolor que hoy nos ocupa, venimos aquí a manifestarnos.

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"Estamos todavía velando la memoria de mi tío. Mi tío fue un crítico, sí, y lo decía con verdad, con verdad y con justicia. Pero también era un hombre de paz. Y era un hombre de amor. Por eso, todos los que estamos aquí, que somos sus familiares de diferentes puntos de la República, de diferentes partes del mundo, venimos a pedir justicia para él".

Grupo de choque intenta bloquear protesta

Uno de esos grupos de choque estuvo encabezado por Ferdinando Rosado Duarte y Geovany Vásquez Sagrero, señalados por Alejandro Leyva por amenazas y agresiones. | Foto: Edwin Hernández.

Un grupo de choque intentó bloquear la protesta de los familiares y amigos del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, durante el desfile de las delegaciones que participarán en la segunda edición de la Guelaguetza 2026 y que fue encabezada por el gobernador Salomón Jara Cruz.

Uno de esos grupos de choque estuvo encabezado por Ferdinando Rosado Duarte, funcionario del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, y del grupo político del consejero jurídico del gobierno del estado, Geovany Vásquez Sagrero, uno de los señalados por Alejandro Leyva como responsable de las amenazas en su contra y a quien señaló de cualquier agresión; además de Salomón Jara y el secretario de gobierno, Jesús Romero López.

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Actualmente, Ferdinando Rosado está bajo las órdenes de Noé Jara, hermano de Salomón Jara, en el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. En el trienio de Francisco Martínez Neri, Ferdinando Rosado fue secretario de Servicios Municipales.

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Un grupo de choque intentó bloquear la protesta de los familiares y amigos del periodista Francisco Alejandro Leyva. | Foto: Edwin Hernández.

Su carrera política inició con actividades porriles en la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca (UABJO), en donde además, se dedicaba a la venta de espacios en las distintas facultades de la universidad a estudiantes que no aprobaron el examen de ingreso a la casa de estudios del estado.

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Durante la protesta de los familiares y amigos de Alejandro Leyva, estos grupos de choque intentaron bloquear o obstruir que se viera la protesta de los familiares y amigos del periodista Alejandro Leyva, asesinado el pasado 22 de julio de 2026 en el municipio de San Pablo Etla. También brindaron protección al gobernador Salomón Jara, quien no concluyó el desfile de las delegaciones que participarán en la Guelaguetza y que ahora la llaman "Calenda de las Culturas".

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JACL/cr