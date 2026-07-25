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En el marco de la Comic-Con de San Diego 2026, el panel de Marvel fue uno de los más esperados por los asistentes a la convención de cultura pop más grande de Estados Unidos y los amantes del MCU.
Tras la etapa de la compañía enfocada a la expansión del multiverso, manteniendo las altas expectativas de los fans por el próximo estreno de “Avengers: Doomsday” en el mes de diciembre, este sábado Robert Downey Jr., Pedro Pascal, Hayley Atwell y Chris Evans causaron furor en el escenario donde el estudio reveló sus próximas producciones.
¿Cuáles fueron los anuncios de Marvel en la Comic-Con de San Diego?
- Ryan Gosling se una al MCU como Ghost Rider
Tras varias especulaciones, esta tarde se confirmó que Ryan Gosling será el nuevo Ghost Rider del MCU en la producción dirigida por Shawn Levy y que está prevista para el 2028.
- ¿Ryan Reynolds regresa como Deadpool?
Otro de los momentos que detonó la euforia de los asistentes a la Comic-Con fue la llegada de Ryan Reynolds como Deadpool en un traje gris. Pese a las versiones que sugerían que el icónico mercenario sería parte de “Avengers: Doomsday”, durante su presencia en el evento no se confirmó como parte del reparto.
- Habrá Black Panther 3
El anuncio de la nueva producción con fecha de estreno en diciembre del 2028 estuvo acompañado de la revelación de David Jonsson como protagonista, que encarnará la versión adolescente del hijo de T'Challa.
- Adelantan estreno de VisionQuest en Disney Plus
VisionQuest llegará a Disney Plus el próximo 14 de octubre de este año para dar cierre a la trilogía WandaVision y Agatha All Along con los detalles del arco del superhéroe para recuperar su humanidad y recuerdos dentro del MCU.
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dcs
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