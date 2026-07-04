Los termos reutilizables se han convertido en un accesorio indispensable para millones de personas que los usan diariamente para transportar café, té, agua o bebidas frías, pues estos recipientes ayudan a que los líquidos se mantengan frescos.

Sin embargo, muchas personas desconocen que la limpieza inadecuada de este artículo puede provocar la acumulación de bacterias y hongos, al retener la humedad de los residuos de las bebidas.

Si quieres prolongar la vida útil de tu recipiente, esta guía definitiva para lavar los termos correctamente te ayudará a mantenerlo limpio y libre de microorganismos que pueden causar enfermedades.

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El mal olor en botellas puede ser señal de bacterias o moho acumulado. Foto: Freepik

¿Cómo lavar los termos correctamente?

Aunque el interior de los termos que son de acero inoxidable parece resistente, con el paso del tiempo al igual que en los recipientes de plástico, pueden acumular los residuos de tus bebidas favoreciendo la proliferación de bacterias. Además, las tapas y los sellos de silicón suelen retener humedad, lo que incrementa el riesgo de formación de moho si no se limpian correctamente.

Paso a paso para lavar un termo correctamente:

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1. Desarma todas las piezas

Antes de comenzar la limpieza, separa la tapa, el popote, las válvulas y cualquier otra pieza desmontable. Esto permitirá eliminar la suciedad que suele acumularse en las zonas menos visibles.

2. Lava con agua tibia y jabón

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Llena el termo con agua tibia y añade unas gotas de jabón líquido para trastes. Utiliza un cepillo especial para botellas o uno de cerdas suaves para limpiar el interior sin rayar el acero inoxidable.

No olvides lavar cuidadosamente la tapa y las juntas de silicón.

Consigue cepillos especiales para facilitar la limpieza de los termos y botellas de agua. Foto: Especial

3. Elimina manchas y malos olores

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Si el termo conserva manchas de café o desprende un olor desagradable, prepara una mezcla con dos cucharadas de bicarbonato de sodio y una taza de agua caliente. Vierte la solución dentro de la botella y deja reposar entre 20 y 30 minutos.

Después del lavado, deja el termo destapado y colócalo boca abajo sobre un escurridor para que se elimine toda la humedad. Evita cerrar el recipiente mientras aún esté mojado, ya que esto favorece la aparición de moho y malos olores.

Es importante resaltar que el termo debe lavarse después de cada uso y realizar una limpieza profunda una vez por semana.

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El uso de termos se ha popularizado en los últimos años. Foto: Owala

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